Co se stane s vaším tělem, když budete spát každý den 8 hodin?

Rychleji budete vstřebávat nové informace

Máte-li nedostatek spánku, budete se hůř soustředit, stejně tak hůře budete získávat nové dovednosti či si zapamatovávat nové informace. Během spánku totiž zpracováváme nové informace a ukládáme si je do paměti. Nejlépe nám to také myslí ráno po kvalitním spánku. A to se týká jakýchkoli nových dovedností včetně výuky nových jazyků.

