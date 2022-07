Co si o vás opravdu myslí vaši přátelé? To prozradí vaše znamení zvěrokruhu

Malé děti říkají věci napřímo. My dospělí ale z různých důvodů o řadě věcí mlčíme, nemáme odvahu je říct nahlas, máme pocit, že se to nehodí. Když přitom budeme svobodně říkat, co cítíme, co chování druhého s námi dělá, pročistíme a ozdravíme řadu vztahů. Co si o nás opravdu myslí naši přátelé, ale z nějakého důvodu to neříkají?

Beran (21. 3. – 20. 4.) Berani, vaši přátelé by vám moc rádi řekli, že jste skvělí, protože máte neustále spoustu nápadů, které by druzí rádi následovali. Jste pro ně inspirativní, ale někdy myslíte jen na sebe a bylo by fajn, kdybyste občas dali prostor i svým přátelům, aby se vyjádřili. Proč nezvážit pomoc při realizaci vlastních snů? Co čeká Berany v roce 2022? Podívejte se na video:

Býk (21. 4. – 21. 5.) Paní nebo páni s býčí hlavou, musíte se ostatním připomenout. Je fajn, že jako zemské znamení milujete přírodu a chodíte rádi ven, ale musíte také víc mluvit s lidmi. A se svými přáteli obzvláště. Příroda je sice mocná čarodějka, která dokáže i léčit, ale samota vás z problémů nedostane. Jsou předpovědi horoskopů pravdivé? Proč lidé věří tomu, co je ve hvězdách? Horoskopy jsou vlastně takový mix kouzel, intuice a romantiky a podle…

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Když už něco slíbíte, Blíženci, mohli byste to aspoň dodržet? Ne, vy nejste lháři, vy toho jen máte tolik, že zapomínáte, že jste něco slíbili. A zejména těm nejbližším byste měli projevit respekt tím, že uděláte to, o co vás požádali. Jste super zábavná osoba, ale to někdy nestačí. Kamarádi se vám budou vzdalovat, když je budete ignorovat a nedodržíte slovo. Milenky podle horoskopu: Vodnářky experimentují, Váhy jsou nejisté 1 Hvězdy mohou ovlivnit nejen povahu, ale i temperament a sexuální…

Rak (22. 6. – 22. 7.) Raci, musíte se snažit držet svoje emoce na uzdě. Vaše blízké samozřejmě zajímá, co se s vámi děje, co vás naštvalo nebo s čím se právě teď perete. Ale i pro přátele je vyčerpávající vypořádat se s vašimi pozitivními i negativními emocemi. Zkuste se pro začátek „sebeobsloužit“, teprve pak zajděte za přáteli. Osm podob našeho horšího já. Vy snad nezávidíte a nepomlouváte? Ale ano, jen to přiznejme. Každá z nás alespoň jednou za život…

Lev (23. 7. – 22. 8.) Lvi, vy byste si měli uvědomit, že svět se netočí jen kolem vás. Víme, že to je asi šokující, ale i když vás druzí milují a myslí si, že jste úžasní, mají také svoje vlastní životy. Nejste jediné Slunce ve vesmíru. Snažte se naslouchat druhým lidem a mluvit s nimi o jejich životě, o tom, co je trápí a co je těší. 6 večerních rituálů, které vám pomůžou hubnout Co kdybyste mohla hubnout jen díky tomu, že změníte svoje večerní…

Panna (23. 8. – 22. 9.) Panny, jste až moc velké perfekcionistky. Někdy je to prospěšné, ale často to z vás dělá velké tvrďáky. Vaši přátelé by vám leckdy chtěli říct, že jste na sebe příliš tvrdé a že byste se měli mírnit, pokud jde o neustálou kritiku druhých. Jste neuvěřitelně úžasná bytost a musíte si vážit toho, že vás přátelé uznávají. Cikánský horoskop sahá až do středověku: Jaké jste znamení a co o vás říká? Kořeny cikánského horoskopu sahají až do temného středověku. Má také…

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Váhy, vaši přátelé si velmi váží vaší oddanosti, touhy po spravedlnosti a rovnováhy. Musíte však jít také někdy ven a podnikat odvážnější a rychlejší rozhodnutí. Nemusíte pořád váhat a nerozhodně čekat na nějaké znamení. Neustálé kolísání tam a zpět je pro řadu vašich přátel otravné. Manželé podle horoskopu: Se Střelci si užijete peníze, s Býkem plánování 1 Chodíte spolu, klape vám to, ale už jste mnohokrát slyšela, že se…

Štír (24. 10. – 22. 11.) Štíři, téměř všichni přátelé na vás milují lehkost, s jakou přistupujete k životu. Ať už s vámi budou v restauraci, nebo venku na kolečkových bruslích, vždy ocení, že jste připraveni s nimi vyrazit. Ale také by vám někdy chtěli říct, že jste až moc majetničtí ve vztahu k druhým. A flirtovat byste také tolik nemuseli. Naučte se meditovat a získejte z vesmíru, co chcete. Jak na to? Říká se, že když si něco hodně přejete, splní se vám to. Ať chcete…

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Přátelé na vás oceňují vaši zábavnost. Konverzace s vámi nikdy není nudná a vždy máte po ruce nějaké vzrušující příběhy. Někdy byste ale mohli zpomalit. Vaše potřeba být neustále v pohybu je fantastická, ale ne vždy. Často je naopak frustrující, pokud se s vámi někdo snaží spojit na více než povrchní úrovni. Dělej mrtvou! Absurdní sexuální rady pro vdané ženy v 19. století! 30 11 Byl sex dříve tabu? Určitě ne, jen společnost možná byla navenek…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Vaši přátelé si o vás myslí, že jste neuvěřitelně sebevědomí a připraveni být ještě lepší. Oceňují také váš přístup k práci, protože nikdy neuhnete z nastolené cesty. Jste pro mě inspirující, ale někdy ve vaší blízkosti mívají pocit méněcennosti. Kozorohové, nejsou všichni tak dokonalí jako vy, tak na to myslete. Co říká životní číslo o osudu vašeho dítěte? Bude to vůdce, nebo kreativec? 5 Pokud věříte numerologii, pak víte, že čísla nelžou a určují naši…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Vodnáři, vašim přátelům se na vás líbí vaše snaha podpořit je v těžkých chvílích. Ať už je to velké rozhodnutí, které by mělo dopad na jejich život, třeba rozchod s partnerem, nebo stěhování, vy vždy jejich rozhodnutí podpoříte a budete jim fandit. Na druhou stranu někdy býváte poněkud „odděleni“ od praktického života, takže navenek působíte chladně. Stačí se víc otevřít a lidé uvidí, jak moc jste jedineční. 8 důvodů, proč muži zahýbají, i když jsou doma spokojení 5 Nevěra ve vztazích není nic neobvyklého. Podle studií si zahýbá každý…