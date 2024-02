Za barvu lásky je odjakživa považována červená. A právě tu byste měla zvolit pro svůj outfit, pakliže se se svým partnerem chystáte na svatého Valentýna na romantické rande. Našly jsme pro vás čtyřicet krásných kousků, které pořídíte do tisíce korun!

Červené šaty jsou sexy

Ženy v červených šatech jsou prostě sexy. To si nevymýšlíme, potvrdil to výzkum z University of Rochester, podle kterého se mužům nejvíce líbí žena právě v této barvě. Muži jsou však vedle ženy v červených šatech mnohem koketnější a věnují dotyčné dámě více pozornosti, ale snaží se jí také více přiblížit fyzicky.

Pokud tedy chcete být pro svou drahou polovičku přitažlivá, zvolte na svátek zamilovaných červené šaty. Není potřeba utrácet za drahou večerní róbu, jestliže se chystáte na dobrou večeři nebo třeba do divadla. Bohatě vám postačí červené koktejlky v jakémkoliv odstínu, které seženete téměř všude za příznivé ceny.

Šaty na Valentýna, které unosíte po celý rok

Jste-li romantická duše, můžete zvolit rozevlátý střih proložený krajkou, sexy dračice nemusí spoléhat jen na bujný dekolt, ale velmi svůdně vypadají také odhalená ramena či záda. Volnější střihy se pak hodí pro ženy, které bojují s kily na víc a potřebují své nedostatky zakrýt.

Dbejte ale především na to, abyste se vy sama cítila na Valentýna pohodlně a sexy, protože vaše zdravé sebevědomí je ten nejlepší doplněk, díky kterému vám bude slušet cokoliv. Pro inspiraci nahlédněte do naší galerie!