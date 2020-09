Co to je pleťové sérum: Který druh si vybrat a jak ho nanášet?

Možná se to nezdá, ale i obyčejné mytí obličeje je docela věda. Pokud…

Pleťové sérum má tak vysokou koncentraci aktivních látek, jakou byste v krémech našla jen stěží. Krémy jich totiž obsahují pouhých pět až patnáct procent, zatímco v séru jich je až sedmdesát procent. V porovnání s krémy mají i menší molekuly, takže dokážou proniknout hlouběji do kůže, kde odvedou svou práci. Proto jsou účinky séra často vidět už po několika dnech používání.

Většina pleťových sér má vysokou schopnost hydratace, kterou vaše pleť potřebuje celoročně. Díky obsažené kyselině hyaluronové také séra zlepšují pružnost pleti i její strukturu, navíc v nich najdete i vitamín C a řadu dalších živin, takže pokožku séra dokáží rozzářit, zbavit ji jemných linek a omladit.

Typy sér

Sér existuje více druhů, proto si vybírejte podle toho, co potřebujete. Nemáte-li žádné výraznější problémy a chcete prostě jen pleť co nejlépe vyživit, vyzkoušejte základní hydratační pleťové sérum. Vybírat ale můžete mezi dalšími typy, jako jsou například detoxikační, zpevňující, liftingové, rozjasňující, čisticí, ochranné nebo omlazující sérum. Nejlépe uděláte, když se o výběru poradíte s vaší kosmetičkou nebo dermatoložkou, která umí posoudit, co je pro vaši pleť nejdůležitější.