Jak vyrobit jablečný ocet?

Jablečný ocet seženete celkem snadno za pár korun v obchodě, pokud ale chcete mít svůj vlastní, není těžké ho vyrobit. Stačí převařit a nechat vychladnout vodu (v poměru 1 litr na 500 gramů jablek), nastrouhat jablka i s jádřincem, napěchovat je do sklenice, zalít studenou převařenou vodou a hrdlo zakrýt kouskem prodyšné tkaniny. Nechte nádobu minimálně týden stát na teplém a světlém místě a dvakrát denně obsah promíchejte. Po týdnu až deseti dnech obsah slijte do čisté sklenice, opět překryjte prodyšnou látkou a umístěte tentokrát na tmavé místo, například do sklepa. Dokud se na povrchu budou tvořit bublinky, probíhá proces kvašení, což trvá zhruba tři týdny. Poté ocet slijte do menších sklenic, pevně uzavřete a uchovávejte až jeden rok v chladu.