Co vám hrozí při nedostatku spánku? Riskujete zdravotní i psychické problémy

Negativní vliv na psychiku i zdraví

Podle odborníků by měl plnohodnotný spánek trvat celkem 7,5–8 hodin denně. Je důležitý pro hormonální rovnováhu, psychickou odolnost, fyzickou relaxaci a regeneraci a funguje jako prevence celé řady onemocnění. Tělo přitom reaguje na nedostatek spánku už po 24 hodinách a lze to přirovnat ke stavu, jako byste měla jedno promile alkoholu v krvi. Nejčastěji vás dostihne silná únava, která je dokonce příčinou až 20 % dopravních nehod. Únava ale zdaleka není to jediné, co vám hrozí.

