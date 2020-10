Co vám partner neříká? Tyto věci muži před ženami raději tají

Říká se, že v dobře fungujícím vztahu před sebou partneři nemají tajemství. Ve skutečnosti se ale asi najde málokdo, kdo by na sebe svému partnerovi prozradil úplně všechno, a proto i muži občas něco tají.

Zabývá se svým vzhledem Od pradávna je běžnou věcí, že ženy tráví v koupelně a před zrcadlem daleko víc času než muži, dávají si víc záležet na vzhledu i oblečení a známky stárnutí nesou daleko hůř. To je sice možná pravda, ale neznamená to, že muži svůj vzhled vůbec neřeší, jen to nedávají najevo, aby nepůsobili zženštile. Při pohledu do zrcadla je ale samozřejmě také trápí rostoucí bříško, přibývající vrásky a šediny i zvětšující se pleš.

Nemá se komu svěřit My ženy se scházíme u kávy nebo vína, abychom si postěžovaly, rozebraly dopodrobna naše problémy, svěřily se a nechaly si poradit. Muži většinou u piva řeší spíš sport a jiné koníčky, práci, politiku či různé plány, ale málo kdy si popláčou na rameni. Pravdou ale je, že i muži by se občas potřebovali svěřit s osobními věcmi a například s problémy ve vztahu, prostě se vypovídat. V jejich očích by to ale působilo slabošsky, proto to příliš nedělají. Nedivte se tedy, že ani s vámi niterné věci moc nerozebírají, protože pravděpodobně ani nevědí, jak na to.

Touží po komplimentech Ženy se mezi sebou dokážou pochválit a složit si navzájem kompliment, ať už se to týče slušivých šatů, nového účesu či pěkné kabelky. Jsou také zvyklé přijímat komplimenty od mužů, naopak to ale moc nefunguje. Nestává se často, že by ženy skládaly poklony mužům ohledně vzhledu a stejně tak si nelichotí ani muži mezi sebou. Přitom i muž by občas rád slyšel, že dobře vypadá, a zažil pocit uznání, i například v práci, kde se ani mezi kolegy nechválí. Takže ho nechvalte jen za to, že dobře opravil poličku, ale zmiňte se občas i o tom, že mu to sluší!

Má rád romantiku Romantické seriály a filmy s happy endem jsou odjakživa určené ženám a muži se nám za ně spíš posmívají a neradi je s námi sledují. Pravdou ale je, že i oni se občas potajmu rádi kouknou na nějakou tu romantiku nebo aspoň někteří z nich. Nahlas to samozřejmě ale nikdy nepřiznají, takže je nenuťte se koukat s vámi, pokud se jim do toho nechce.