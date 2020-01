Co vám v zimě nejvíc ničí krásnou pleť? Pozor na šálu i horkou koupel!

Vítr a mráz pokožku vysušují. Proto by kosmetické přípravky používané v zimě měly být dostatečně výživné a poskytovat pokožce dlouhodobou ochranu. Potřebná je samozřejmě i hydratace, neboť pouze dobře hydratovaná pleť je schopna odolávat vnějším podmínkám, lépe se regeneruje a vrásky se na ní tvoří pomaleji než u pleti, které vlhkost chybí.

Pleti v zimě nesvědčí časté přechody z venkovního do vnitřního prostředí. V chladném počasí se cévky v podkoží stáhnou. Jakmile přejdete do tepla, zase se roztáhnou. Pokud se tento jev opakuje často, může snadno dojít k dlouhodobému začervenání pokožky. Taková pleť se stává hypersenzitivní a mohou se u ní začít projevovat popraskané žilky.

Spěcháte v zimě vymrzlá domů s představou vany plné horké vody? Pozor na to! Zima je zátěžovou zkouškou nejen pro jemnou pleť obličeje, ale i pro pokožku celého těla. Protože se více oblékáte, kůže méně dýchá a je hrubší než v létě. Horké koupele jí nesvědčí, protože ji ještě více vysušují. Dopřejte si proto místo horké koupele raději teplou sprchu s hydratačním kosmetickým přípravkem.

Šály

Je samozřejmé, že když venku mrzne, až praští, chcete se na ulici zachumlat do šály a čepice tak, že vám koukají jenom oči. Právě v šále se ale mohou držet bakterie, které se snadno dostanou do kontaktu s pletí a mohou způsobit nepříjemnosti. Snažte se proto šály střídat a pravidelně je prát. A pokud to počasí aspoň trochu dovolí, snažte se zamezit přímému kontaktu s obličejem.