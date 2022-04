Co vás rozesmutní na základě vašeho znamení? Tyto spouštěče si hlídejte!

Z čeho býváte smutní? Co vám dovede vehnat slzy do očí? Smutek je jednou z mnoha emocí, kterým lidé čas od času čelí, a je to něco, před čím nikdo nikdy neuteče. Smutek je ale velmi důležitý, pomáhá totiž, abychom byli vděční za dobré věci, které ve svém životě máme, a nutí nás, abychom si jich vážili. Co způsobuje nejčastěji smutek vašemu znamení?

Beran (21. 3. – 20. 4.) Když se cítí špatně Beran nesnáší, když je fyzicky nemocný, nebo dokonce upoutaný na lůžko kvůli nějakému zranění. Berani jsou hrozní pacienti, kteří většinu času rebelují, neposlouchají své doktory a dělají si, co chtějí. Kdykoli nejsou schopni vstát, běhat a být aktivní, cítí smutek a sklíčenost. Jediný způsob, jak se budou cítit lépe, je, když budou obklopeni svými přáteli a budou od nich cítit dostatečnou podporu. Terapie je také dobrým řešením, aby se cítili lépe. Podívejte se na předpověď energií na měsíc duben podle Jiřího Černáka:

Býk (21. 4. – 21. 5.) Když selže a musí se vzdát Lidé, kteří se narodili v tomto znamení zvěrokruhu, jsou perfekcionisté a nenávidí selhání v jakékoli podobě. V případě, že v něčem selžou, jejich extrémně tvrdohlavá povaha jim ztěžuje toto selhání akceptovat a jít dál. Býci totiž vždy věří, že uspějí na první pokus, proto ani nemají žádný plán „B“. Jejich zarputilost je nutí navenek předstírat, že je vše v pořádku, i když ve skutečnosti není a jsou plní smutku. Jediný způsob, jak je z toho vyvést? Ujistit je, že jste tu proto, abyste je vždy podpořili, a říct jim, že pár nezdarů neznamená konec světa. Horoskop lásky na duben: Komu hvězdy slibují lásku, komu hrozí zklamání? Toužíte po lásce? Nebo chcete začít novou kapitolu v dlouhodobém…

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Vyhoření a nadměrné vyčerpání Blíženci se obvykle umí dobře vypořádat s tlakem a chaosem, a jsou dokonce pod tlakem velmi efektivní. Jsou to energičtí a nadšení lidé, kteří jsou profíci v tom, jak zvládat obtíže. Problém ale nastává, když chtějí zvládnout příliš mnoho ve velmi krátkém čase. Někdy jsou tak zarputilí, že neuhnou ze své cesty, dokud to neudělají. Kvůli tomu jsou náchylní k nadměrnému vyčerpání a vyhoření, což následně vede k tomu, že se cítí sklíčení a na dně. Ze smutku je dostane povzbuzení a především pár dnů pauzy (někdy třeba i měsíc) a odpočinek, aby se cítili zase fit. Jen na ně musíte trošku přitlačit, aby zpomalili a uvolnili se. Láska mezi slavnými: 7 českých párů, kterým vztah vydržel celý život 21 1 Že by recept na šťastnou a celoživotní lásku přece jen existoval?…

Rak (22. 6. – 22. 7.) Ztráta blízkých Raci jsou velmi citliví, zvláště pokud jde o jejich rodinu a nejbližší přátele. Pokud ztratí někoho velmi blízkého, zhroutí se jim celý svět a upadají do smutku. Velmi dlouho truchlí a je pro ně těžké se bolesti zbavit a pohnout se dál. Neustále všude vidí člověka, kterého ztratili, a dělají vše pro to, aby si uchovali vzpomínku ve svém srdci. Protože to prožívají opravdu velmi hluboce, je nejlepší dát jim čas, aby se se smutkem vypořádali, a nenutit je, aby proces uspěchali. Snažte se být dobrým posluchačem a oni vám za to budou vděční. Proč jsem pořád sama? Tady je skutečný důvod podle znamení horoskopu 3 Nemáte partnera? Možná vám to z mnoha důvodů vyhovuje, ať už proto,…

Lev (23. 7. – 22. 8.) Ztráta drahocenného majetku Lvi jsou známí materialisté, rádi sbírají a nakupují věci, aby se cítili dobře. Rádi vlastní krásné a zajímavé věci a vždy jsou hrdí na život, který si pro sebe vybudovali. Takže když se některý z jejich ceněných předmětů ztratí nebo rozbije, upadnou do propasti zoufalství a smutku. Nenávidí pocit, že jsou podvedeni a ošizeni, protože to způsobí obrovskou ránu jejich egu. Nejlepší způsob, jak zajistit, aby se Lev necítil smutný, je připomenout mu, že jejich sebeúcta a důstojnost nezávisí na materiálních věcech. Ve chvíli, kdy budou schopni přemýšlet o tom, jak silní ve skutečnosti jsou, budou schopni najít cestu zpět ke štěstí. Koho čeká v roce 2022 štěstí: Tady je horoskop úspěchu pro všechna znamení 3 Rok 2022 přináší mnoho změn. Čekají nás výzvy, úspěchy i pády.…

Panna (23. 8. – 22. 9.) Neuspořádané a chaotické situace Přiznejme si to, Panny jsou mistryně v ovládání, takže není divu, že k smutku je dožene sebemenší nepořádek a dezorganizace. Většinu času investují do toho, aby bylo vše na svém místě a ve správném pořadí. Pokud tedy z nějakého důvodu začnou mít pocit, že ztrácejí nad něčím kontrolu, trápí je to a smutek se na ně snese jako obrovský stín. Nejlepší způsob, jak je z toho dostat, je ujistit je, že budou v pořádku a že menší nepořádek nebo nepříjemnost jim život nezničí. Hněv podle hvězd: Toto jsou nejvýbušnější znamení. Patří mezi ně i váš partner? Vztek a hněv mohou mít mnoho podob. Někdo se promění v sopku, z níž…

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Snaha neustále ovládat své emoce Váhy jsou od přírody vyrovnané, proto se tuto rovnováhu snaží za všech okolností udržet, někdy i za cenu potírání vlastních emocí. Bez ohledu na to, jak těžká situace pro ně může být, potlačí to, co cítí, jen aby vše usnadnili ostatním. To přispívá samozřejmě k jejich pocitům smutku a sklíčenosti. Ale stačí jeden hlasitý výkřik a jejich staré já se vrátí v plné síle. Potřebují všechno dostat ven a pak se vrátí k tomu, aby byli šťastní jako vždy. Mayský horoskop na rok 2022: K jakému znamení patříte a co vás čeká? 2 Pokud se zajímáte o astrologii, pak určitě znáte klasický západní…

Štír (24. 10. – 22. 11.) Smutek je jejich nedílnou součástí Štíři považují smutek za nedílnou součást své osobnosti. Smutek pro ně není něčím odděleným; smutek z nich dělá to, kým jsou, a proto si tak trochu ve smutku libují. Štíři jsou neuvěřitelně romantičtí, myslí na všechny své ztracené lásky, neopětované city a tiše pro ně pláčou. Když se Štíři příliš zaobírají svým smutkem a bolestí, mají sklon k sebepoškozování a stávají se sebedestruktivními. Mohou také podlehnout alkoholu, drogám, což je čas, kdy byste jim měli navrhnout, aby se začali léčit nebo chodit k psychoterapeutovi. NUMEROLOGIE: Vypočítejte si své životní číslo. Je to jednoduché a funguje to! 1 Za zakladatele numerologie je považován významný řecký filozof,…

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Hrozné a neodpustitelné situace Střelci jsou vtipní lidé, kteří téměř nic neberou vážně. Vždy se pokoušejí každou nepříjemnou situaci rozptýlit humorem a vtipem. Teprve když se stane něco extrémně špatného, ​​Střelec ztratí svoji jistotu a typický humor. Depresivní a neodpustitelné věci jsou jejich Achillovou patou a žádné vtipy jim neulehčí náladu. V takových situacích budou raději sami a očekávají, že to ostatní budou respektovat. Jakmile se začnou cítit lépe, pomalu se zase promění v zábavné lidi, kterými kdysi byli. HEDA (49): Mé okolí nechápe, že chci po rozvodu zůstat navždy sama 8 Heda je pohledná a zajímavá, a ač nikoho aktivně nehledala, dva…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Když jim nevycházejí plány Kozorohové jsou disciplinovaní a organizovaní lidé, kteří vše plánují předem; nikdy nenajdete Kozoroha, který by neměl alespoň pětiletý plán. Věří totiž, že k tomu, aby byli skutečně úspěšní, je důležitá vizualizace, a podle toho pracují na svých cílech. Když se tedy jejich cíle z jakéhokoli důvodu nenaplní, dostaví se smutek. Začnou se cítit nedostatečně a myslí si, že úspěch jim už navždy unikl. Nemá smysl plakat nad rozlitým mlékem, že? Nejlepší způsob, jak situaci napravit, je vstát, udělat si další plán a začít na něm pracovat. SABINA (45): Manžel dostal rodinu do dluhů, přesto jsme spolu zůstali 30 let 7 Tvrzení o tom, že láska hory přenáší, bývá často pravdivé. Sabina je…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Konformita a společenské konvence Vodnáři mají cikánskou duši a dobrodružného ducha. Vždy se chtějí dozvědět více o světě a zjistit, co jim svět může nabídnout. Přizpůsobování se společenským normám a tradicím není jejich šálek čaje, a když jsou k tomu nuceni, cítí se ztracení. Začnou se cítit přidušení a ze všeho rozčarovaní a smutní. Jediný způsob, jak udělat Vodnáře šťastnými, je nechat je být a dát jim svobodu uhasit jejich nikdy nekončící touhu. Pokud vás a vaši společnost mají rádi, určitě se k vám vrátí. 10 fascinujících věcí, které jste možná nevěděli o Vodnáři. Co je pro ně typické 3 Pokud jste se narodili mezi 20. lednem a 18. únorem, patříte ke…