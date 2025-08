Mallorca, tipy na výlet 2: Do hlubin podzemí a stínu zahrad

Mallorca. Pro spoustu lidí ostrov, který voní po slunci, moři a písku. Většina si při jeho zmínění vybaví lehátko, šumění vln a sklenici s něčím studeným. Ale byla by škoda zůstat jen u toho, Mallorca totiž stojí za objevování. Jeskyně, dramatické útesy, osamělé majáky, exotická květena a místa, která působí, jako by se jich čas zapomněl dotknout. Mallorca má mnoho podob, díky nimž ji můžete poznat z nové perspektivy. A možná si ji zamilujete znovu. Trochu jinak a možná i víc.

Ve druhém díle naší výletní trilogie s tipy, kam se na Mallorce podívat, vás zavedeme na na místa s úplně jinou atmosférou. Objevíme kouzlo Dračí jeskyně s jedním z největších podzemních jezer v Evropě, kde se v naprosté tmě rozezní klasická hudba z připlouvajících člunů. A navštívíme Jardines de Alfabia, zelenou oázu klidu, kde voda proudí starobylými kanálky, vzduch voní květinami a čas plyne jinak. Místa, která ukazují, že Mallorca má i svou tišší, tajemnější tvář.

Dračí jeskyně (Cuevas del Drach)

Podzemní prostor Cuevas del Drach je jako vstup do jiného světa: cestu do podzemí zdobí krápníky, vzduch je vlhký a příjemně chladivý. Má asi 17–21 °C, takže si vystačíte jen s tričkem s krátkým rukávem (což coby zvyklá na devět stupňů v jeskyních mého domácího Moravského krasu oceňuji o to víc). Cesta vede asi 1 200 metrů mezi stalaktity, stalagmity a dalšími útvary, které příroda formovala tisíce let.

Cuevas del Drach Ctra. de les Coves, s/n, 07680 Porto Cristo

Do jeskynního amfiteátru nad jezírkem Martel přicházíme za svitu baterek, jimiž nám průvodci svítí na cestu tak akorát, abychom nebyli zbytečně oslňováni. Jedná se o jedno z největších podzemních jezer v Evropě, jeho hloubka se pohybuje od 4 do 12 metrů. Uvnitř je naprostý klid: světla se zhasnou a vy se ocitnete v naprosté tmě (organizátoři totiž bedlivě dohlížejí na to, aby žádní návštěvníci nerušili ostatní svícením z mobilních telefonů či jiných zdrojů). Tři malé dřevěné čluny připlouvají z temnoty, osvětlené decentními světly, za zvuků klasické hudby. Ač se mi zprvu zdá, že asi vidím špatně, na prostředním je skutečně umístěn klavír, na nějž hraje klavírista, doprovázen dvěma houslisty a violoncellistou. Proplouvají kolem v jemném svitu a postupně posluchače unáší melodií. Cítíte magii okamžiku a přes nemožnost fotit nakonec i lehkou úlevu, že místo sledování přes monitor telefonu jste právě tady, v reálném čase a prostoru, kde na vás může krása přírody i hudby působit bez rušení. Na konci koncertu se rozsvítí jemné světlo a vy pak máte možnost usednout do loďky a přeplout pár metrů po jezeře, nebo využít pěší cestu po mostě, než se vydáte k východu.

Dračí jeskyně znali už lidé ve středověku, ale první skutečný průzkum proběhl až v roce 1880, kdy do podzemí sestoupil německý badatel M. F. Will. O pár let později, v roce 1896, sem dorazil slavný francouzský speleolog Édouard-Alfred Martel. Právě on objevil i velké podzemní jezero, které dnes nese jeho jméno. Pro časové uvědomění: v Moravském krasu se první odborné průzkumy objevují v 18. století a v roce 1804 tu začíná zkoumat podzemí geolog Jindřich Wankel.

Jardines de Alfabia

Jardines de Alfabia jsou přesně tím místem, kde si odpočinete. Horký vzduch tu chladí stíny stromů, voda tichounce proudí kanálky a kaskádami, člověk se mimoděk zpomalí. Atmosféra mi připomněla granadskou Alhambru, hlavně díky pergolám s vodními prvky, symetrii a geometrickému uspořádání jednotlivých částí zahrady. I tady má voda nejen praktickou, ale i estetickou funkci. Maurské kořeny jsou tu stále patrné.

Jardines de Alfabia Carretera Palma-Sóller, km 17, 07110

Původ sahá až do doby arabské nadvlády na Mallorce, tedy do doby mezi 10. a 13. století. Tehdy se tu nacházela maurská usedlost s důmyslným zavlažovacím systémem. Po křesťanském znovudobytí ostrova v roce 1229 přešla lokalita pod křesťanské šlechtice. Panství bylo přestavováno a rozšiřováno. V 18. a 19. století získalo sídlo svou současnou podobu a je kombinací venkovského domu, letního sídla a zahrady. Jardines de Alfabia jsou již téměř 800 let ve vlastnictví stejné rodiny Zaforteza. Majitelkou a výkonnou ředitelkou je Cristina Zaforteza, která zastupuje 4. generaci této rodiny. Jak sama říká: „Alfabia nelze koupit, pouze zdědit.“

Jméno Alfabia pochází z arabštiny a znamená nádrž na vodu. Voda zde proudí pergolami s kamennými sloupy, mezi nimiž stříkají trysky. Všechny děti tu z toho mají radost, ale přiznám se, že já taky. A evidentně i jiní dospělí, s nimiž si toto letní osvěžení dopřáváme. Je to krásně promyšlený systém, který chladí vzduch a zároveň baví smysly. Kromě architektury zahrady a sředomořských rostlin zde vysazených nabízí Alfabia i pohled do historie mallorské usedlosti. Hacienda, jejíž pokoje si můžete projít, je plná původního nábytku, obrazů, knih – v knihovně se nacházejí i publikace ze 16. století. V přilehlých prostorách si můžete prohlédnout starou lisovnu na olivy, chlévy pro koně a dobytek, skladiště nebo kuchyni s původními nástroji a nádobím. Všechno působí, jako by tu majitel ještě včera pobýval.

Procházka vede kolem jezírka s lekníny a ochočenými koi kapry, nohama šlapete po historické dlažbě a přemítáte, jaký asi byl život těch, kteří zde v minulosti byli doma. Otvírají se vám výhledy na kopce Tramuntany, stoupající za palmami a cypřiši, a na konci cesty se zastavíte u sochy Joana Miró Tête de Femme, která do celého toho tichého historického místa vnáší trochu moderního kontrastu, aniž by ale cokoli narušila. Pokud chcete vidět, jak na Mallorce vypadal venkovský život dřív, schovat se do stínu vonných květů, ochladit se u vody a dát si třeba citrusový džus nebo nějaký sladký mallorský zákusek, tohle místo je tou pravou zastávkou. Doporučuji sem vyrazit ideálně na půl dne, pokud si chcete prohlídku skutečně vychutnat.