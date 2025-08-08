Mallorca, tipy na výlet 3: Kde zažít nejkrásnější výhledy, klikaté silnice a genia loci

Mallorca. Pro spoustu lidí ostrov, který voní po slunci, moři a písku. Většina si při jeho zmínění vybaví lehátko, šumění vln a sklenici s něčím studeným. Ale byla by škoda zůstat jen u toho, Mallorca totiž stojí za objevování. Jeskyně, dramatické útesy, osamělé majáky, exotická květena a místa, která působí, jako by se jich čas zapomněl dotknout. Mallorca má mnoho podob, díky nimž ji můžete poznat z nové perspektivy. A možná si ji zamilujete znovu. Trochu jinak a možná i víc.
Kateřina Hradová
31. července 2025
Ve třetím dílu výletní trilogie zamíříme na místa, která víc než slovy mluví tichem, světlem a prostorem. Vydáme se k majákům, které hlídají krajní body ostrova – tam, kde silnice končí a začíná nekonečno. Projedeme klikaté horské cesty, zastavíme na vyhlídkách, kde se vám zatají dech, a vystoupáme ke svatyním, odkud uvidíte Mallorcu jako na dlani.
Majáky, strážci Mallorky
Mallorca je ostrovem majáků. Rozeseté po pobřeží jako strážci moří připomínají doby, kdy námořníci spoléhali výhradně na jejich světla, aby se bezpečně dostali do přístavu. Dnes sice lodě používají GPS, ale majáky stále fungují jako navigační body a zůstávají živou součástí námořní infrastruktury. Ať už stojíte u toho nejsevernějšího Faro de Formentor, nebo se díváte do širého moře od Cap de ses Salines, každý z nich má svou osobitost, historii i jiné okolí – skalnaté útesy, borovicové háje, opuštěné pláže nebo nízká vřesoviště. Objevovat mallorské majáky je skoro jako sbírat razítka. Každý výlet vás zavede jinam, do jiného kouta ostrova, jiného ticha, jiného světla. A přestože technický význam majáků pomalu ustupuje, jejich symbolický význam coby světla v temnotě, pevného bodu v nejistotě zůstává. Dva z nich byste ale vidět měli určitě.
Kateřina Hradová
5. srpna 2025
Faro de Cap de ses Salines
Na nejjižnějším cípu Mallorky, v Cap de ses Salines, jako by svět končil na horizontu. Dál, kam oko dohlédne, je už jen moře a světlo. Krajina je tu drsná a prostá, tvořená skalami, borovicemi. Cítíte sůl v ovzduší a slyšíte vlny bijící do skal. Pokud rádi sledujete ptáky, vydejte se sem na podzim, v období jejich migrace do Afriky. Bílý maják Cap de ses Salines není přístupný, ale v krajině působí skoro posvátně. Stojí tu sám, bez okolních budov, obklopený přírodou, jakoby na konci světa, kde jste jen vy, vítr a nekonečný horizont. Cesta k němu vede pěšky jen pár minut od místa, kde necháte auto. Podél cesty autem míjíte fincas, tradiční mallorské statky, obehnané nízkými kamennými zídkami. Vzduch tu voní mořem, borovicemi a suchou trávou. Při cestě sem si pusťte španělské písně; atmosféra je tak úplně jiná, lehce nostalgická. Je to ideální místo pro ticho a samotu, kde můžete jen tak sedět na kameni, koukat do moře a nechat myšlenky plynout. Pokud hledáte Mallorcu bez turistického ruchu, tohle je ono. Výlet sem i zpět vám zabere asi půlden, ale čas tu plyne pomaleji.
Faro de Formentor
Cap de Formentor je nejsevernější výběžek Mallorky. Úzký, hornatý poloostrov, který se ostře zařezává do moře. Silnice Ma-2210 se vine vysoko nad mořem, klikatí se mezi borovicemi, odhaluje výhledy na hluboké zálivy a srázy, které se noří přímo do vody. Jen samotná jízda sem je zážitek. My si pro něj přivstali ještě za tmy, kdy byl minimální provoz, a cestou nás doprovázelo postupné rozednívání. Po cestě vás občas přepadne směs úžasu a ano, přiznejme si, lehké závisti. Úzká silnice vede kopci, skalami a tak šíleně zvlněnou krajinou, že vzhledem ke kvalitě českých silnic nedokážete pochopit, jak je možné, že je v tak skvělém stavu. Zatáčka za zatáčkou, přitom všechno perfektně sjízdné, dokonce i zábavné. A hlavně: ty výhledy! A to ještě než vám do silniční meditace vstoupí místní královny, divoké kozy. Přejdou si přes cestu, kdy chtějí, kam chtějí, nenechají se rušit. Vy jen stojíte v zatáčce, údivem skoro zapomínáte dýchat, zároveň obdivujete a trochu se bojíte, protože pod vámi je propast a víte, že silnice žádnou chybu neodpouští. Na samotném konci poloostrova na vás čeká maják Faro de Formentor, dokončený v roce 1863. Stavba byla výzvou; materiál vozili po moři a následně dopravovali obtížným terénem, což trvalo víc než rok. Dnes tady stále funguje jako navigační bod a zároveň jako magnet pro milovníky výhledů. Východ slunce na Formentoru je zážitek, který za brzké vstávání stál. Obloha pomalu mění barvy, moře pod vámi ztichne, světlo vycházejícího slunce se rozlévá po krajině a spolu s vámi to samé vnímají i další lidé, ztichlí, jakoby v úžasu. Tady a teď skutečně cítíte, jak se svět pomalu probouzí. Ano, nejste tu sami, ale prožíváte to společně s ostatními neznámými, a nevím proč, ale vůbec mi to nevadí, a ve společném zážitku to vnímám o to silněji.
Església Nova
Když jsem poprvé vstoupila do prostoru Església Nova v Son Servera, vybavila se mi Rosa Coeli v Dolních Kounicích. To zvláštní ticho, prázdný prostor, který přesto něčím dýchá, a pocit, že jsem uvnitř a zároveň venku, chráněná zdmi, ale otevřená nebi. Tenhle nedokončený kostel na severovýchodě Mallorky má podobnou energii. Něco mezi ruinou a chrámem. Stojíte uvnitř, díváte se nahoru, ale nevidíte strop. Jen modré nebe nebo večerní hvězdy, podle toho, kdy přijdete. Historie tu ale není smyšlená romantika; stavbu začal v roce 1905 katalánský architekt Joan Rubió i Bellver, spolupracovník samotného Gaudího. A právě Gaudí tu pomáhal shánět peníze, tak jako to dělal u své Sagrady Família. Jenže doba jejich cíli nepřála. S příchodem hospodářské krize v roce 1929 se stavba zastavila a už se nikdy nedokončila. Zůstaly stěny, oblouky, gotická okna… ovšem bez střechy. Kostel však nebyl opuštěn – v letech 2007 a 2008 proběhly konzervační a doplňkové práce a dnes je Església Nova místem setkávání. Konají se tu svatby, koncerty, slavnosti. Ale když přijdete ve chvíli, kdy je prázdná, jako se podařilo nám, je to možná ještě silnější zážitek. Ticho, které neděsí. Světlo, které padá skrz růžicová okna na kamennou podlahu. Holubi nad hlavou místo varhan. Není to klasická turistická atrakce. Je to místo pro ty, kteří se rádi na chvíli ztiší. Kteří hledají místa s atmosférou, kde se historie mísí s přírodou. Architektonická modlitba.
Santuari de Sant Salvador
Klikatá silnice se vine do výšky nad městem Felanitx, zatáčka střídá zatáčku a volant držíte pevněji než obvykle. Každé míjení s protijedoucím autem mi rozbuší srdce podobně jako cestou na Cap de Formentor. A i v tomto případě dobře víme, že tahle cesta není jen přejezdem k památce, ale součástí zážitku. Sant Salvador není turistická zastávka „na otočku“. Štíhlý komplex Santuari de Sant Salvador stojí na vrcholu kopce Puig de Sant Salvador ve výšce 509 metrů nad mořem. Klášter vznikl už ve 14. století, kdy král Pere IV. umožnil postavit kapli jako duchovní ochranu obyvatel v době morové epidemie. Podle tradice se právě tehdy nebo krátce poté na tomto místě našel zázračný obraz Krista, který přitáhl první poutníky. Úcta k obrazu – a později i k Panně Marii – pak rostla, až v 18. století dala vzniknout dnešní barokní stavbě, jež připomíná spíš pevnost než kostel.
Na přilehlém kopci stojí 37 metrů vysoký monument Cristo Rei z roku 1934. Na mohutném kamenném podstavci se tyčí sedmimetrový bronzový Kristus, který s rozevřenou paží žehná krajině pod sebou. Symbol duchovní ochrany, ale i orientační bod, který se z dálky vzpíná nad krajinou jako tichý strážce východní Mallorky. A opravdu, ať se z tohoto místa rozhlédnu kamkoliv, vidím krásu. Stromy, domy, palmy, citrusové sady, pole, moře i skály. Mallorcu ve své plné a neuvěřitelně pestré podobě. V jasných dnech dohlédnete až na ostrovy Cabrera či Menorca. Je to výhled, který se mi zapíše pod kůži. A možná právě proto se sem lidé vrací. Ne kvůli jednomu místu, ale kvůli tomu, jak se díky němu cítí. Komplex je otevřený návštěvníkům: uvnitř funguje malý kostel se slavnostní výzdobou, freskami, gotickým relikviářem a nádherným alabastrovým retáblem. Vedle něj stojí i kaple, kde podle legendy byl nalezen obraz Panny Marie. Mnichové tu už nežijí, ale duch místa zůstává.