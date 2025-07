Mallorca, tipy na výlet 1: Za žraloky, delfíny a světem pod hladinou

V prvním díle naší výletní trilogie se „ponoříme“ pod hladinu a odhalíme podmořský svět Mallorky, který běžně nevídáme. Žraloci, velryby, delfíni, lachtani a další fascinující mořští tvorové čekají na to, až je objevíte. A nezapomeňte s sebou vzít děti, bude to pro ně i pro vás nezapomenutelný zážitek! Kde je na Mallorce vidět a proč byste si to rozhodně neměli nechat ujít?

Mallorca. Pro spoustu lidí ostrov, který voní po slunci, moři a písku. Většina si při jeho zmínění vybaví lehátko, šumění vln a sklenici s něčím studeným. Ale byla by škoda zůstat jen u toho, Mallorca totiž stojí za objevování. Jeskyně, dramatické útesy, osamělé majáky, exotická květena a místa, která působí, jako by se jich čas zapomněl dotknout. Mallorca má mnoho podob, díky nimž ji můžete poznat z nové perspektivy. A možná si ji zamilujete znovu. Trochu jinak a možná i víc.

V prvním díle naší výletní trilogie se podíváme pod hladinu a odhalíme podmořský svět Mallorky. Žraloci, velryby, delfíni, lachtani a další fascinující mořští tvorové čekají na to, až je objevíte. A děti vezměte rozhodně s sebou! Navštívíme Palma Aquarium i Delfinárium Marineland Mallorca a ukážeme vám, co můžete v tomto fascinujícím světě potkat. Další díly vás pak pozvou na výlety na místa s jedinečnou atmosférou – do tiché jeskyně, klidné zahrady, na malebné vyhlídky a k osamělým majákům, kde Mallorca ukazuje svou tajemnější tvář.

Palma Aquarium

Obrovské moderní akvárium v hlavním městě Palma je ideální zastávkou pro všechny věkové kategorie, navíc má výhodnou pozici – jen kousek od letiště. Uvnitř vás čekají stovky druhů mořských živočichů, tematické sekce podle světových oceánů a interaktivní výstavy. Za prohlídku stojí také tropický prales uvnitř budovy, kde vládne vlhký vzduch a bujné rostlinstvo. Vše je tematicky rozčleněné a přehledně zpracované. Pro děti jsou tu dotykové bazénky, herny, venkovní hřiště, obří pirátská loď či zahrada s fontánkami, rodiče si mezitím mohou dát občerstvení v příjemném stínu.

Palma Aquarium Carrer de Manuela de los Herreros, 21, Platja de Palma, 07610 Palma

Už samotné webové stránky naznačují, že jde o výjimečné místo, ovšem vidět takto ukázaný mořský svět bylo ještě něco úplně jiného. Palma Aquarium vás zcela vtáhne do své atmosféry. Na návštěvu si proto vyhraďte celý den; stále bude co objevovat. Najdete tu 55 nádrží se slanou vodou a víc než 8 000 mořských živočichů z různých koutů světa. Už při vstupu vás zklidní tlumené světlo, ticho a téměř tajuplná atmosféra. Ryby, plži, medúzy a další nenápadní obyvatelé moře, kteří normálně zůstávají skryti našim pohledům.

V jednu chvíli jsme pozorovali potápěče, jak v jedné z nádrží ručně usazuje nový korál. S kartáčkem na zuby! Ani by člověk neřekl, k čemu všemu se může hodit.:-) Pestrými barvami mě okouzlili klauni, perutýni, murény i mořské hvězdice. Fascinující bylo sledovat pohyblivé sasanky a mořské koníky, kteří se vodním prostorem téměř vznáší. Má to specifickou poetiku a člověk by dokázal jejich sledováním strávit množství času. Počítejte s tím a naplánujte si ho dostatek.

Největší zážitek přinesla návštěva Big Blue, jednoho z nejhlubších akvárií v Evropě. Obsahuje 3,5 milionu litrů vody a plave v něm mimo jiné pětice žraloků písečných a pětice žraloků hnědých. Můžete si sednout nebo lehnout na polštáře, které jsou rozloženy hned vedle obřího akvária, sledovat pohyb predátorů i ryb a rybek kolem a úplně se zklidnit. Při jejich pomalém klouzání prostorem se čas jako by zastavil.

Vyzkoušet můžete i jízdu loďkou se skleněným dnem, která vás sveze nad touto obrovskou nádrží. Žraloci plavou pod vámi, takže je můžete sledovat ještě z úplně jiného úhlu. Když hladinu rozřízne typická žraločí ploutev, vzpomenu si na film Čelisti a cítím určité chvění. To je zvláštní, jak hluboko se nám některé představy zarývají pod kůži. Stačí pár vteřin z plátna a máme v hlavě jasno: žralok rovná se nebezpečí. Ale člověk si časem zvykne. Zvykne a začne se dívat trochu jinak. V mysli se mu nevynořuje dramatická hudba a místo vnímá, jak se tělo této paryby klidně pohybuje, zcela pokojně, přirozeně. A o to silněji si uvědomí, že ten obraz, který nosí v hlavě, je trochu nefér. Žralok není vetřelec v moři. Není náš protivník. Je to součást toho všeho, stejně jako korály, rejnoci, chaluhy a v dané chvílí třeba i potápěč, který se mezi nimi pohybuje s klidem a jistotou, jako by se vracel mezi přátele. Některé z nich dokonce krmí, žraloci plavou kolem něj a nic se neděje. Možná tedy neškodí připomenout si, že největší škodu nedělá žralok člověku, ale člověk žralokovi. A že chránit tyto tvory neznamená být lehkomyslný, ale spravedlivý. Protože když už jsme do toho moře nahlédli, měli bychom se umět dívat pozorněji a bez předsudků.

Pokud vás baví virtuální svět, doporučuji nevynechat 3D kino. Čeká vás neuvěřitelná 360° projekce o velrybách, během níž se ocitnete v tak těsné blízkosti keporkaků, až budete mít pocit, že právě teď se jich musíte dotknout. Velryby totiž „proplouvají” všude kolem vás, slyšíte jejich zpěv a sledujete je, jako byste byli neviditelnou součástí moře. Úchvatný zážitek!

Volitelnou součástí programu je Backstage Tour a doporučila bych ji těm, kteří se chtějí dozvědět ještě něco víc. Nahlédnete do zázemí péče o mořské živočichy, uvidíte, jak se pěstují různé druhy planktonu (věděli jste, že může mt různé barvy?) či chovají korály (ano, jde o živočichy, ne rostliny), dozvíte se o ochraně ohrožené karety obecné či jak zranitelní jsou mořští koníci, jejichž počet ve Středozemí klesá. Mimochodem právě proto vznikl projekt Cavallets de mar Balears, který se zaměřuje na jejich záchranu. Zdejší odborníci tu vytváří podmínky pro množení koníků v umělém prostředí tak, aby mohli být později vypouštěni zpět do přírody. Naprosto překvapivá pro mě byla část věnovaná žraločím vajíčkům. Palma Aquarium se totiž zapojilo do projektu Petits taurons – Acció Stellaris, jehož cílem je navracet do moře mláďata máčky hvězdnaté (Scyliorhinus stellaris), malého ohroženého druhu žraloka, který žije i ve vodách Baleárských ostrovů. Vajíčka jsou uložena v průhledných inkubátorech a vy můžete na vlastní oči pozorovat malého žraloka, jak se uvnitř vajíčka vyvíjí. Něco tak neuvěřitelného! A právě tenhle přesah v podobě reálné péče o přírodu pro mě dává akváriu o to hlubší smysl a hodnotu. Nejde jen o vizuální zážitek, ale o připomínku, jak důležité je chránit mořský svět. A skvělé je, že nejde jen o slova, ale o konkrétní činy.

Delfinárium Marineland Mallorca

Program v delfináriu Marineland je rozdělený do několika částí; uvidíte lachtaní show, delfíní show, krmení tučňáků a taky papouščí vystoupení. Pro malé návštěvníky je k osvěžení určen dětský vodní svět.

Marineland Mallorca Carrer Garcilaso de la Vega, 9, 07181 Costa d'en Blanes

Lachtani mě překvapili svou rychlostí a jistotou, s jakou se pohybují mimo vodu. Člověk by čekal, že budou na souši těžkopádní, ale kdepak. Jsou pohotoví, obratní a jejich souhra s trenéry působí přirozeně, bez nucenosti. Vystoupení je plné hravosti a děti jsou nadšené. Publikum se směje, ale zároveň vnímá, jak moc důvěry mezi člověkem a zvířetem musí být, aby to fungovalo tak, jak to funguje.

Delfíní show je čistá elegance, která pohltí dospělé úplně stejně jako děti. Ty zíraly s otevřenou pusou a komentářem, že nic takového v životě neviděly a netušily, co všechno tato zvířata dokáží. Součástí dvacetiminutového vystoupení je i plavání těchto savců s jejich cvičiteli. Úžasná kooperace. Skupina delfínů mnohokrát vyskočí do vzduchu ve stejný moment, ve stejném rytmu, ve stejné výšce. Je to, jako by si navzájem četli myšlenky. A zatímco se díváte, uvědomíte si, že nejde jen o nacvičené triky, ale o komunikaci. O opravdové dorozumění beze slov. Po skončení programu si můžete s delfínem nebo lachtanem udělat fotku.

Součástí obou show je výklad trenérů. Nic suchého nebo zdlouhavého, spíš zajímavé postřehy o životě těchto zvířat, jejich schopnostech i zranitelnosti. Děti to chytne, dospělí si odnesou nové informace.

Během přestávek mezi jednotlivými bloky se můžete projít areálem. Jděte se podívat na krmení tučňáků (opravdu zblízka, jen přes nízkou zídku). Působí ostražitě, ale zvědavě. Papouščí show zase přidá spoustu barev a zvuků, což ocení hlavně menší děti. V pavilonu najdete ještě mimo jiné hady, ještěry, plameňáky a další zajímavé druhy ptáků, několik akvárií s rybami, několi kdruhů želv. A také jednu obří mořskou – karetu, která v tichu velké nádrže pomalu a důstojně proplouvá kolem. Nikam nespěchá.