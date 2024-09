Jak v září využít volné plochy záhonů

Září bývá pro zahrádkáře měsícem radosti. Sklizeň, která vrcholila v srpnu, ještě v září pokračuje. Je příjemné si na zahradě posedět a kochat se tím, co se povedlo. Ale znáte to, žádný správný zahrádkář nemá moc rád, když se dívá na prázdné záhonky. A ty, jak postupuje sklizeň, pomalu přibývají. On to není tak úplně zbytečný pocit: Odkryté záhonky půdě moc nesvědčí. Vyplatí se ještě pustit do práce. Protože kromě přípravy na příští sezonu je září časem pro výsev některých ozimých druhů a současně je tu šance vysít zeleninu, která zvládne do listopadu dorůst.

Připravte si záhonky

To, co musíte udělat v každém případě, je záhon po sklizni pořádně zrýt, odstranit veškeré zbytky po předchozích plodinách a samozřejmě také plevel. Po předchozím pěstování je půda určitě poněkud vyčerpaná, proto do ní rozhodně vpravte nějaké hnojivo. V případě, že si chcete nechat opravdu záhonek až na jaro, můžete klidně zarýt i odleželý chlévský hnůj. Totéž můžete udělat tam, kde počítáte s výsadbou či výsevem až za několik týdnů, tedy u ozimých druhů vysazovaných až v říjnu či listopadu. U záhonků určených pro zářijovou výsadbu sáhněte raději po vyzrálém kompostu. Výhoda je, že pokud jste ho část spotřebovali na jaře, v září už nejspíše bude připravený další. A šetřit s ním nemusíte. Nejprve ho rozházejte po pozemku a potom důkladně zaryjte. Nebojte se jít trochu hlouběji. Nakonec záhonek nechte alespoň pár dní odpočívat.

Zelené hnojivo

Tam, kde využití opravdu nenajdete, můžete tuhle práci odložit. Záhonek ale nenechávejte ladem a vysejte na něj alespoň zelené hnojení. To je dobrá volba skoro vždy, jedná se o rychle rostoucí rostliny, které dokáží vyrůst během několika málo týdnů. Dobře se hodí hrách či hrachor, hořčice nebo třeba jetel. V zahradnictvích a hobbymarketech koupíte již připravené směsi. Výhodou zeleného hnojení je minimum práce, které vás v září čeká. Záhonek stačí jen lehce zrýt a potom vysít směs. Jedná se o rostliny, které koření velmi dobře, takže kromě občasného zalití v případech, kdy neprší dost, nebudete mít se záhonkem starost. A až vše vyroste, jednoduše rostliny zaryjete do země. Ty se přes zimu rozloží a na jaře budete mít záhonek plný živin.

Máte rádi ředkvičky?

Ale proč se omezovat jen na zelené hnojení? V září totiž můžete na připravené záhonky vysít ještě několik raných druhů zeleniny. Nenechte se zmást tím, že rané odrůdy vídáme spíše na jaře – jde o to, že mají obvykle kratší vegetační dobu. A to se nám na podzim hodí, vždyť do prvních mrazíků máme tak osm, možná deset týdnů. Skvělou volbou jsou ředkvičky. Dobrou volbou je hybridní odrůda Primara F1, případně i Kvinta. Obě mají větší bulvy a vegetační dobu kolem čtyřiceti dní, takže je dobré je zasadit již začátkem září. Touto dobou se nemusíte bát ani slunného stanoviště, které by jim v létě rozhodně neprospělo. U ředkviček je důležité dbát na pravidelnou zálivku, která jim umožní nejen růst, ale i bojovat s některými škůdci. Sklízet je pak můžete až do prvních mrazíků, některé druhy zvládnou dokonce i teploty mírně pod nulou.

Rada odborníka Vlastimil Šindelář, zahradník: Pokud si chcete úrodu podzimní zeleniny trochu pojistit, vyrobte si nad záhonek malý fóliovník. Někdy postačí dokonce i jen jednoduchá konstrukce s netkanou textilií. Nedá to moc práce a ani náklady nejsou nijak velké, přesto můžete výrazně zvýšit svoje šance na bohatou a dlouhou úrodu. Zakrytí totiž zlepší mikroklima a rostlinky budou pokračovat v růstu klidně až do pozdního listopadu. A takový čerstvý salát v době, kdy už zbytek zahrady pokrývají první vločky, to je přece paráda.

Skvělou volbou pro pozdně podzimní sklizeň je listový salát. Ten dokáže růst poměrně rychle a můžete ho dokonce bez obav vysévat opakovaně na stejná stanoviště. Klidně si rozložte výsev na záhonek s odstupem pár dní až týdne tak, aby saláty dorůstaly postupně. Díky tomu je budete moci sklízet i několik týdnů.

Čerstvé listy jsou skvělé do různých salátů, ale i jen tak jako příloha k jídlu. Skvělým obohacením jídelníčku může být endivie, někdy zvaná štěrbák. Je to příbuzná čekanky, která je blízká chutí, vzhledem připomíná ale spíše salát. Na podzim volte spíše její variantu latifolium. A dobrou zprávu máme i pro fanoušky koprovky. Ještě si vysejte kopr, čeká na vás podzimní úroda.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 9/23"

Text: Jan Lodl