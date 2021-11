Co vytáčí muže doběla: Maličkosti, kterými je my ženy dokážeme naštvat

Myslela jste to dobře, když jste je vyhazovala; ony tepláky by si neznalý lehce spletl s hadrem na podlahu, v některých případech dokonce se chcíplým zvířetem. Byly děravé, zcela neidentifikovatelné barvy, odporně vytahané a takřka nevypratelné. Jenže pro něj představovaly to nejcennější, co v šatníku měl! On nerozumí vám, vy jemu. Nechápete, jak mohl něco tak odporného nosit, a přijde vám logické a správné takovou ohavnost z domácnosti odstranit. Jenže pro něj měl onen kus oblečení cenu turínského plátna, a je-li otrlý, půjde po nich klidně pátrat do komunálního odpadu. Přeci nevyhodí takovou cennost!

Miláčku, uvařila jsem něco zdravého!

Opravdu to myslíte dobře! Oběma by vám prospělo shodit nějaké to kilo, a tak jste si zakoupila ultrazdravou kuchařku a udělala svíčkovou omáčku z dýně a místo hovězího do ní ponořila tofu. Knedlík se bude podávat pochopitelně celozrnný. On však při prvním soustu té zdravé krmě z nepochopitelných důvodů vypadá jako minutu před smrtí. A vy jste si s tím dala tolik práce – i brusinky bez cukru jste zajistila! Z podobného ranku ušlechtilých úmyslů jsou i předplacené hodiny tanečních pro dospělé nebo společná permanentka do fitka či bazénu. Vy se snažíte, aby byl zdravější, a jeho to kupodivu vytáčí. Je to záhada!