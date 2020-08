Co znamená jeho polibek? Poznejte, co vám tím vlastně říká!

Existuje mnoho způsobů, jak se líbat. Věděla jste ovšem, že pokud vás muž políbí určitým způsobem, dává tím něco najevo? Líbání je vlastně forma komunikace, kterou je dobré rozklíčovat. Ne každý polibek totiž znamená to, co si myslíte, že znamená nebo by měl znamenat.

Je váš partner líbací typ? Nebo se mu do líbání nechce? Používá jazyk, nebo ho to moc nebere? Dekódujte způsob jeho polibků a možná zjistíte, že se k sobě ani trochu nehodíte. Anebo vám naopak naznačuje, že vás moc chce, jen to zatím nechce dát najevo.

Letmý polibek typu zobnutí Vypadá nevinně, že? Ovšem tenhle rychlý kontakt s vašimi rty vám posílá důležitou zprávu! Co vám tím chce muž říct? Chci tě políbit a doufám, že to bude hodně brzo, ale tak daleko ještě nejsme. Takže tohle zobnutí na rty je návrhem, že váš čeká v budoucnu mnohem víc než jen letmé políbení.

Dlouhý polibek Jde o dlouhotrvající polibek s otevřenými ústy na vašich rtech. Je to velmi smyslný polibek, ale pořád tak trochu cudný a zdrženlivý. Je to signál, že jste připraveni na něco ještě delšího. Po tomto dlouhém polibku obvykle následuje potutelný úsměv a někdy slyšitelné „mmmm".

Polibek typu datel Jde o líbání typu datel neboli rychlá palba. Hravé a roztomilé líbání, kterým vám muž dává najevo, že se mu to moc líbí. „Mám tě rád, ale ještě se nechci pustit do pořádné práce." Tyhle polibky vyjadřují hodně náklonnosti, aniž by zakládaly na něčem vážnějším. Je to taky dobrá volba, když máte potíž s veřejnými projevy náklonnosti. Nikdo nemusí přece vidět, jak jeden druhého při líbání spolknete.

Francouzský polibek Král všech polibků zahrnuje otevřená ústa a nějakou formu jazykové interakce. Má několik nuancí. Standardní francouzský polibek – pohyb vašich otevřených rtů jde proti sobě s jazykovou souhrou, může být velmi sladký, horoucí, vášnivý nebo všechno dohromady. Tenhle polibek doslova rozproudí hormony v těle a říká: „Chtěl bych se s tebou vyspat." Pak existuje francouzský polibek typu tango, kdy oba dva předvádějí elegantní jazykovou hru v rytmu tanga – špičky jazyků se dotknou a zase pustí a pak pořád dokola. Tenhle polibek říká: „Myslím, že už z postele nevylezeme." Někteří praktikují ještě další variantu francouzského polibku, kdy jsou ústa otevřená co nejvíc do široka a jazyk se de facto válí po celém hrdle partnera a pak ho nevysvětlitelně posouvá po tváři. „Chci, aby sis myslela, že jsem fakt hodně vášnivý a nadržený, ale ve skutečnosti jsem úplně zapomněl na to, co chceš ty."

Láskyplné kousnutí Když se partner dostane štěrbinkou do vašich úst nebo vás rty kousne do krku, znamená to: „Jsem hravý." Může taky odhalit, jestli snášíte trošku bolesti a zda vám to přináší potěšení. Ideální je, když vám nepoteče krev.

Miluji tě / nenávidím tě Tento polibek vypadá jako prudké, náhlé a vášnivé objetí, kdy vás partner silně obejme a políbí kamkoli na tvář. Obvykle k němu dochází po hádce, kdy se chce usmířit. V podstatě vám tím říká: „Jsem z tebe šílený a nemůžu si pomoct, ale musím tě mít, teď hned a budu ještě šílenější!"