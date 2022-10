Co znamená zjevení ve snu? Některé sny vás mají varovat či uklidnit

Sny o zemřelých příbuzných či známých

Pokud se vám zdá o zemřelém příbuzném nebo známém, může to být způsobené i tím, že na něj často myslíte. Většinou má ale i takový sen nějaký smysl. Duše zemřelého se s vámi možná přišla pouze rozloučit. Může se stát, že mrtvý ve snu vypadá lépe a veseleji, než jak si ho pamatujete. Často se usmívá a projevuje radost. Někdy si ani lidé neuvědomují, že postava ze snu je v reálném životě po smrti. Jde především o to, abyste se snu nebáli, a mohli tak bez obav ve snu naslouchat tomu, co vám chce duše zemřelého sdělit. Někdy totiž duše zemřelého nemá klid, protože se snaží vám ještě něco sdělit, něco s vámi vyřešit, a sny se tak mohou i opakovat až do doby, než pochopíte význam jejich sdělení.