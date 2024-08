Co říkají vaše vrásky? Naučte se číst příběhy ve svém obličeji

Část 1 / 11



Jak vznikají a jak se dělí vrásky Když se řekne vrásky, nejčastěji si představíme ty, které se tvoří na čele nebo kolem úst či očí v závislosti na tom, jak se cítíme. Nazývají se dynamické a vznikají pohybem mimických svalů. Vrásky statické jsou ty, které jsou způsobené prostým poklesem kůže, tedy stárnutím. Dále se vrásky dělí na přirozené a akcelerované zevními vlivy (například UV zářením nebo kouřením). No a samozřejmě velkou roli ve vzniku vrásek hraje i genetika – množství a kvalita vláknitých struktur i mezibuněčné hmoty jsou dány geneticky, stejně tak charakter povrchové ochranné vrstvy, která vás chrání před zevními vlivy. Na tvorbu vrásek má samozřejmě vliv i podkožní tuk.

Pokračování 2 / 11 Co o vás vrásky prozrazují? Vědci neustále zkoumají, jak mohou vrásky v obličeji ovlivnit to, jak nás lidé vnímají. Pokud patříte k těm, kteří nikdy nic neskrývají, pak se pravděpodobně vaše emoce začnou projevovat na obličeji v podobě vrásek. I když odpočíváte nebo se snažíte tvářit neutrálně, vaše vnitřní emoce se vám zrcadlí v obličeji. Podle jedné studie to platí hlavně pro lidi s pozitivním naladěním. Pokud obvykle vyzařujete pozitivní emoce a často se smějete, bude vás okolí vnímat pravděpodobně jako radostného a veselého člověka, i když zrovna s nikým nekomunikujete a jen odpočíváte. Proč? Právě díky vráskám.

Pokračování 3 / 11 Vrásky mohou vyjadřovat pohrdání nebo naštvanost Stejně jako neutrální tváře některých lidí mohou prozrazovat optimistu, uvolněné rysy jiných lidí mohou vyjadřovat nelibost a pohrdání, aniž si to jejich majitelé uvědomují. Vědci zkoumali fenomén RBF (resting bitch face) neboli syndrom naštvané tváře, který se dá volně přeložit jako „vzhled protivné báby“. Některé vrásky, například takzvané marionetové (lemující svisle bradu), můžou tenhle syndrom ještě zvýraznit tím, že vyvolávají dojem pokleslé brady. Vrásky kolem rtů a svěšené koutky naznačují nelibost a omrzelost. Někdy stačí jen mírně zdvihnout koutky úst nahoru a vypadáte hned jinak.

Pokračování 4 / 11 Vrásky, které zdůrazňují upřímnost Vrásky kolem očí, takzvané vějířky, se nám tvoří jako jedny z prvních, protože v očním okolí je pokožka nejjemnější. Přestože vám možná vadí, podle nedávné studie mohou ostatním lidem naznačovat, že jste upřímní a opravdoví a na nic si nehrajete. Oční vrásky, které se nám vytvoří dynamicky v okamžiku, kdy vyjadřujeme pozitivní i negativní emoce, se nazývají Duchennův syndrom a souvisí s tím, jak ostatní vnímají intenzitu našich emocí. Tyhle vrásky mohou odhalit, v jaké náladě obvykle býváte či jak moc jste autentičtí a upřímní.

Vrásky na čele Vrásky na obličeji se neobjeví přes noc. Musíte používat svaly, aby se mohly vytvořit, každý člověk zapojuje odlišně svaly podle druhu své osobnosti. Vrásky taky odhalují, jak zvládáte situace, se kterými se v životě setkáváte. Budete překvapení, co všechno o vás prozradí například vrásky na čele. Pojďme si projít jednu po druhé.

Pokračování 6 / 11 Jedna svislá vráska mezi očima Tato vráska se často objevuje, když hodně přemýšlíte a svrašťujete čelo. Lidé, kteří ji mají, jsou myslitelé, kteří přemýšlejí o tajemstvích života, ale taky o tom, co bude dnes k večeři. Ve vaší hlavě se toho hodně děje, ale ne všechno je tak vážné, aby vás to muselo znepokojovat. Jste také nesmírně empatický člověk, který má rád lidi a rozumí jim. Máte pro ně pochopení a nemáte strach být otevřený. Vaši přátelé jsou často překvapení vaším rychlým úsudkem a smyslem pro humor.

Pokračování 7 / 11 Dvě svislé vrásky mezi očima Pokud svraštíte čelo a vytvoří se vám dvě svislé vrásky, pak jste intenzivní a vášnivá bytost, která se do všeho vrhá po hlavě. Všechno taky děláte celým svým srdcem. Jste známí svou pracovitostí a máte silně vrozený smysl pro zodpovědnost. Jste svědomitý a perfekcionista, který se nikdy nevzdává, dokud to nezíská. To z vás také dělá člověka, který je náchylnější k obavám a můžete být vystaveni těžkému stresu, pokud se budete potýkat s detaily. Navzdory neustálému znepokojení se vám daří plnit sliby a lidé obdivují vaše odhodlání.

Pokračování 8 / 11 Žádné vrásky na čele Když zvednete obočí a na čele se neobjeví žádné vrásky ani rýhy, pak jste vzácný druh člověka, pozoruhodně veselého a optimistického bez ohledu na to, čím si procházíte. Jste ten, kdo i přes velkou smůlu přidá do kroku a jde dál. Na okolí působíte jako klidný a šťastný člověk a je jen málo věcí, které vás mohou ohromit. Spíše než vrásky na čele míváte vrásky kolem úst, protože se pořád smějete. Vaše osobnost přitahuje druhé lidi, protože jim dokážete rozjasnit den. Někdy můžete ostatní vytočit, když se usmíváte ve vážných situacích. Jenže vy si říkáte, že život je příliš krátký na to, abyste se zabývali věcmi, které nemůžete stejně ovlivnit.

Pokračování 9 / 11 Jedna vodorovná vráska Máte-li na čele jednu vodorovnou vrásku, když zvednete obočí, pak jste od přírody stoický člověk, který dává přednost logice před emocemi. Máte jasno v tom, co je třeba udělat, a na vše se díváte objektivně. Analyticky přistupujete ke všemu, co je třeba řešit. Dáváte přednost rozumu a rychle reagujete na problémy, aniž byste ztráceli čas tím, jak se cítíte nebo jak se cítí druzí. Lidé vám ale věří, protože víte, jak zajistit, aby existoval i v chaosu smysl pro pořádek. Někdy se ale můžete cítit osaměle, ale k zemi vás to nesrazí, naopak vás to motivuje k tvrdší práci.

Pokračování 10 / 11 Dvě vodorovné vrásky Jestli se vám při zvednutí obočí vytvoří dvě vodorovné vrásky, pak jste altruista, který se zajímá o blaho druhých a bude trpět velkými bolestmi z toho, aby se všichni blízcí a členové rodiny cítili dobře. Toužíte po tom, aby byli šťastní, a vaším největším zájmem je jejich pohoda a chcete toho za každou cenu dosáhnout. Máte v sobě humanitárního ducha, který zajišťuje, aby se s lidmi zacházelo spravedlivě a aby se zajistilo vše potřebné. Možná nemáte sociální dovednosti, ale vaše vášeň pro blaho lidí vás nutí překonávat váhání a udělat pro druhé maximum. Jste tak trochu idealista, který chce, aby byl svět co nejlepší pro všechny, a na svém snu tvrdě pracujete. Jste pro ostatní inspirací.

Tři vodorovné vrásky Pokud zvedáte obočí a vytvoří se vám na čele tři vodorovné vrásky, pak jste moudří a projevujete zralost, která vůbec nemusí souviset s vaším věkem. Lidé jsou často překvapení hlubokými znalostmi, kterými oplýváte, a vším, co říkáte. Vaše moudrost je ohromí. Ovšem vaše zralost vás stála velkou cenu. Prožili jste v životě hodně bojů a dobře jste se seznámili s bolestí a obtížemi. I proto jste schopni podat pomocnou ruku lidem, kteří procházejí stejnou situací. Máte sklony starat se o to, na čem opravdu záleží, a často strávíte hodiny debatami ve své hlavě o něčem, co by ostatním netrvalo ani pár sekund. Ostatní váš proces mohou kritizovat, ale pro vás to znamená přijmout nejlepší rozhodnutí.