Co způsobí partnerská krize: Může vás vysílit, ale také dodat vztahu novou šťávu

Krize, které ve vztahu zvládneme, vztah sice na nějakou dobu vysílí a oslabí, ale v konečném důsledku obvykle posílí. Ostatně to tvrdí i psychologové: „Krizi nemůžeme prostě označit jen za něco záporného; ať už společensky, nebo individuálně. Každá krize – viděno z pozitivní stránky – nás očišťuje, převádí přes utrpení a bolesti, nebo prostřednictvím bolesti na jednoznačně vyšší stupeň sebeorientační, sebevýchovný,“ vysvětluje v knize Krize všedního dne psychoterapeut Zdeněk Eis. Krize je zkrátka jednou z normálních reakcí na nenormální situaci – není to konec světa!

Tři typy chování, kterým se během krize vyvarujte

Během řešení partnerské krize bychom se měli za každou cenu vyhnout obviňování partnera, že za vše může výhradně on. Naprosto destruktivní je též jakákoliv forma vyhrožování a násilí. A pochopitelně i věty, kterými cíleně a promyšleně partnera zraňujeme. Pokud se nám to nepovede, krize se zcela jistě vyostří, protáhne a zbytečně si z ní odneseme hlubší zranění a větší pachuť.

Pokud cítíme, že jsme na řešení krize i přes všechnu snahu krátcí, rozhodně je namístě požádat o pomoc odborníky, či alespoň kontaktovat linku důvěry či krizové pomoci. Mnohdy nás může v řešení potíží posunout už jen to, že se „vyzpovídáme“ někomu nestrannému, kdo má nadhled a třeba i odborné znalosti. Dokonce pouze to, že o věci souvisle mluvíme, nám pomáhá si utříbit, co chceme a co ne, kde jsou naše hranice a možnosti. Takový rozhovor může být skvělým odrazovým můstkem!