Co způsobuje alkohol v těle: Vše, co byste měli vědět, než si dáte další drink

Odpustíte-li si malé pivo, získáte 26 minut života v plné kvalitě navíc. Jeden panák znamená plus 33 minut a dvě deci vína dokonce 49 minut. To už je pádný argument, nemyslíte?

Na radost, na žal… Vždycky se najde důvod, proč si dát skleničku. Zvlášť když alkohol v nižších dávkách zlepšuje náladu a působí povzbudivě, zvyšuje sebevědomí, uvolňuje. Jenže jakmile tu malou dávku pravidelně překračujete, může být zle. Pojďme se mrknout na to, co dalšího alkohol dokáže.

Co způsobuje alkohol v těle

Přílišná konzumace alkoholu může oslabit imunitní systém, což zvyšuje náchylnost k infekcím. Také je zodpovědná za potíže s játry, žlučníkem, oslabení kostí až po vyšší riziko neurodegenerativních onemocnění, jako je například demence či rakovina.

Mění náladu

Alkohol má vliv také na chemické látky v mozku, což může vést k emocionálním změnám, v některých případech i k depresi nebo úzkosti. Vzpomeňte si na známého, který po pár pivech upadá do smutku. A to je za střízliva veselý chlapík.

Zhoršuje koordinaci

Ovlivňuje také nervové spoje zodpovědné za koordinaci a motoriku. To může způsobit ztrátu rovnováhy, nepřesné pohyby a zhoršení schopnosti reagovat na podněty.

Tlumí úsudek a vnímání

Jedna sklenička vám dokáže přinést pocity euforie, uvolnění, druhá pak ztráty zábran. Dokáže utlumit kdeco, což určitě není občas na škodu, pokud to nepřeženete. Se zvyšující se dávkou dochází ke snížení soustředění.

Kazí spánek

Sami dobře víte, že někdy se vám po víně spí, jako by vás do vody hodili, ale většinou se probudíte během noci nebo brzy nad ránem, jako by vás přejel bagr. Holt organismus musel celou noc makat na odbourávání alkoholu a na odpočinek neměl kdy.

Vyvolává agresivitu

Alkohol také zvyšuje pravděpodobnost agresivního jednání, a to zejména v situacích, kdy se člověk cítí ohrožen nebo provokován. Lidé pod vlivem alkoholu se sami mnohdy více dopouštějí násilného jednání.

Způsobuje tloustnutí

Nejenže samotný drink obsahuje cukr, ale po požití způsobuje i „chuť na něco“. Takže pokud si dáváte skleničky večer, nemáte šanci příjem spálit. Navíc i ty zábrany, které při požití padají… A o tom, že v kocovině sníte kdeco, ani nemluvě.

Zpomaluje reakce

Při požití alkoholu se zpomaluje reakční čas a zhoršuje rozlišování zelené barvy. To má význam při snížení schopnosti řídit motorová vozidla. Při větších dávkách alkoholu může dojít až k zástavě dechu a smrti utlumením nervových dechových center v mozku.

Spouští závislost

Velký problém nastává, když se množství překračuje často. Pravidelná konzumace alkoholu totiž může, stejně jako v případě kouření a drog, vést k fyzické nebo psychické závislosti, což je vážný zdravotní problém.

Hladiny alkoholu v krvi excitační stadium – lehká opilost (2 ‰)

hypnotické stadium – středně těžká opilost (1,6–2 ‰)

narkotické stadium – těžká opilost (>2 ‰)

asfyktické stadium – těžká opilost se ztrátou vědomí, hrozí zástava dechu a oběhu, poté smrt (>3 ‰).

Doba odbourávání

V těle se alkohol odbourává rychlostí 0,12–0,2 ‰/hod., přičemž u mužů oproti ženám probíhá tento proces rychleji. Rychlost odbourávání je konstantní, není možné ji žádným způsobem urychlit. Zaručené recepty, jako jsou studená sprcha, pití silné kávy nebo pohyb, nemají tedy na eliminaci alkoholu z těla vliv.

Jak rychle alkohol působí?

Alkohol se z trávicího traktu velmi rychle vstřebává do krve, proto jeho účinky můžeme cítit již několik minut po jeho požití. Maximální koncentrace v krvi dosahuje v průběhu 30–90 minut. Účinek alkoholu závisí nejen na velikosti dávky, ale také vaší hmotnosti, obsahu žaludku, počasí i dispozici.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 1/24"

Text: bla a Mojezdravi.cz