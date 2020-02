Country královna Věra Martinová: Vyhrála boj nad zákeřným virem

Málokdo si dokáže představit, jaké to je stát na hranici života a smrti, dokud to sám nezažil. Věra Martinová bojovala nejen se zákeřným virem z prodělané a nezjištěné mononukleózy, ale také s následky autohavárie a s depresemi. Jak se má dnes, kdy oslavila 60. narozeniny?

Jako dítě byla out Narodila se 2. února 1960 a její původní jméno je Věra Šolínová. V Dobrušce, kde vyrůstala, si s dětmi užila. Rodiče investovali hlavně do stavby domu a malou Věrku tedy nestrojili do posledních výstřelků módy. Byla tehdy s oblékáním „out", a to, jak známo, děti neodpouštějí. Šaty dělají člověka a ve třídě kamarády a tady to moc nešlo. Možná i proto později chtěla prorazit, vyniknout. Za to, že hraje na kytaru a zpívá country, mohlo její navštěvování skautského oddílu. Nejdřív se zamilovala do country písniček, pak jí táta půjčil od kamaráda kytaru, aby si ke zpívání mohla i drnkat. Poté, co se v roce 1977 zúčastnila festivalu Mladá píseň v Jihlavě (a měla úspěch), začala zpívat s country kapelou Schovanky.

Znova se narodila Přestěhovala se do Prahy a vydržela s nimi zpívat skoro pět let. Jenže si chtěla vybírat to, co zpívá, sama. Odešla od nich i s manažerem… a v něčem si nepolepšila, spíš pohoršila. Sice jí s rozjezdem pomohl, byla na vrcholu slávy, dával jí rady, jak se chovat a co říkat, ale vlastně šlo jen o jiný druh nesvobody. A právě on v dubnu 1989 řídil žigulíka, v němž nakonec málem přišla o život. Na silnici narazili do neosvětleného obrněného vozu sovětské armády. Přední sklo se rozletělo na kusy a poranilo zpěvačce, která tehdy zpívala až pětadvacetkrát do měsíce, obličej. Vojáci stáli a jen se dívali. Nikdo z nich jí nepomohl, zasáhl až pán z náklaďáku, co jel náhodou kolem. Střepy zasáhly i oko, které lékaři naštěstí zachránili, dohromady měla nakonec v obličeji čtyřiapadesát stehů. Zrcadla před ní v nemocnici schovávali, svůj obličej poprvé spatřila, až když přišla domů. „Viděla jsem v zrcadle někoho úplně jiného, cizí ženskou, kterou jsem neměla ráda," vzpomínala. Právě jedna z velkých jizev je důvodem, proč se zpěvačka většinou fotí a ke kamerám se staví jen z pravé strany. Možná i proto, že si s jizvou na tváři užila své, se do plastických operací moc nehrne. Svůj věk přijímá s grácií a zastavit ho chirurgicky nechce. Tu a tam nějakou drobnou úpravu absolvuje, ale jinak je zastáncem přirozeného stárnutí.

Selhal jí organismus Dva roky nesedla do auta, manažera vyměnila, dostala se i z psychických problémů, které šly s havárií ruku v ruce, a začala zase zpívat. Nebyla to bohužel poslední životní zkouška. Ta další přišla s rakovinou prsu. Ani s ní ale nezpomalila. Zrušila jen dva koncerty a jela dál. Pracovala a moc na sebe nebrala ohled. Virózy přecházela, chřipkám nevěnovala pozornost. Po tříměsíčním turné v roce 2014 se jí všechna zdravotní opominutí sečetla. Byla přesvědčená, že se dá dohromady na dovolené u moře, ale bylo to přesně naopak. Přechod do vysokých teplot a jiného podnebí jí nepomohl, tělo naopak víc zatížil. Po návratu z dovolené se ke všemu připočetl ještě stres z práce a ona skončila v nemocnici s infekčním zánětem žlučníku, těžkým zápalem plic a totálním vyčerpáním a selháním organismu. Za všechno mohl virus z nezjištěné mononukleózy, kterou prodělala.

Z problémů k lásce Stav jejího organismu byl takový, že se zpěvačka začala zajímat i o psychosomatické příčiny svých nemocí. Tak potkala léčitele Květoslava Zmrhala. Vlil jí novou krev do žil, spravil záda a také srdce. Věra Martinová jen zářila a následoval, před třemi lety, druhý rozvod. Vztah s manželem, hudebníkem Jaroslavem Petráskem, s nímž má dceru Anežku, prý vyprchal. Ostatně není divu, trávili spolu pětadvacet let čtyřiadvacet hodin denně, hrál v její doprovodné kapele. Při práci i v soukromí. Seznámili se nedlouho po její autonehodě a byla to prý láska na první pohled. Spekulace o svatbě s novým partnerem – léčitelem Květoslavem Zmrhalem ale odmítla. „Už jsem byla dvakrát vdaná a opravdu se potřetí vdávat nechci," řekla pro Blesk.cz. Ostatně ani exmanžel nezůstal sám, brzy si našel novou ženu. Vše se zdálo zalité sluncem, jenže psychické problémy se opět ozvaly, Věra upadla do hlubokých depresí, přemýšlela dokonce o sebevraždě. Zašla za lékařem a začala brát léky na deprese. Její zdravotní stav vyžadoval pauzu, s čímž souhlasil i její přítel-léčitel. Sám ji ovšem kurýrovat nemůže, být zároveň partner a terapeut nejde.