Čtení nemocí z jazyka: Jak zjistit, zda jsme v pořádku?

Jazyk může usnadnit stanovování diagnózy nebo pomoci při stanovení prognostického odhadu – lékař může předvídat, jaká nemoc nám hrozí v dohledné budoucnosti. Potvrzuje to celostní lékař MUDr. David Frej: „Východní medicína tuhle metodu využívá tisíce let. Do značné míry ji přijalo i současné klasické lékařství“.

Návod na čtení

Při stanovování diagnózy musí odborník vždy posuzovat celkový stav jazyka, od barvy přes vlhkost či hladkost až po strukturu povrchu či rýhy po stranách. Sami bychom si ale stanovovat diagnózu neměli. Stačí prý jen všímat si základní změny v ústech, už to nám může napovědět, že se něco děje. O zdraví svědčí jasné a živé barvy jazyka, tmavé a matné spíše poukazují na to, že se v organismu něco děje. Povlak je normální, ale záleží na jeho barvě a tloušťce. Čím je silnější, tím významnější jsou patogenní procesy v těle.

