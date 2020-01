Cuchají se vám ve spánku vlasy? Zkuste tyto triky a buďte se s krásnou hřívou!

Důležité je nikdy nechodit spát s mokrými vlasy. Jste-li zvyklá si hřívu mýt večer těsně před spaním, musíte ji vždy vysušit. Jste-li zvyklá používat žehličku, udělejte to hned po vysoušení. Mokré prameny jsou totiž náchylnější na poničení a snadno se pak třepí a lámou. Zkuste přidat také bezoplachový kondicionér, který ve vašich vlasech zůstane a sníží riziko zacuchání. To se většinou týká spodních konců vlasů, takže není od věci ošetřit dlouhé prameny olejem na vlasy.

Máte-li opravdu dlouhou hřívu, může pro vás být nepraktické a nepohodlné chodit spát s rozpuštěnými vlasy. Jenže ani jejich svazování do různých drdolů jim příliš nesvědčí. Nejlepší způsob, jak upravit vlasy, aby vás při spánku neobtěžovaly a zároveň se neničily, je zaplést je do copu. Upleťte ho na stranu, aby vás během noci netlačil, případně zvolte dva copy po stranách. Dbejte ale na to, aby byly spletené opravdu hodně volně, čímž zabráníte ničení pramenů. Ráno po rozpletení navíc budete mít účes rovnou hotový!

Speciální polštář

Napadlo by vás, že vinu na poškozených vlasech může mít i váš polštář? Ano, je to tak. Většina lidí nejčastěji používá bavlněné oblečení, ale právě to může udělat neplechu nejen s vlasy, ale i s pletí. Existují však polštáře z takzvaného holistického hedvábí, jež mohou minimalizovat škody způsobené spánkem. Hedvábí do sebe totiž nevsakuje všechny přípravky na vlasy a pleť, takže mají větší šanci působit. Podobnou službu vám prokáže i saténové povlečení.