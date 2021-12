Cvičení jako předsevzetí? Co dělat, abyste vydrželi

S končícím rokem se miliony lidí na celém světě připravují na začátek nového roku. A mnoho z nich chce začít novou etapu svého života, do níž patří mnohá předsevzetí, která mají za cíl zlepšit naše životy. Podaří se nám to ale letos nebo skončíme po měsíci stejně jako předchozí roky?

Jedním z nejčastějších předsevzetí, která si dáváme, je začít pravidelně cvičit. Jenže, když si do hlavy dáme, že budeme v posilovně trávit pět dní v týdnu, a přitom do toho musíme ještě zvládat další aktivity, je dost možné, že se cvičením přestaneme velmi brzy nadobro a už se k němu do konce roku nevrátíme.

Zatímco stanovit si pravidelnou pohybovou aktivitu, která koresponduje s našimi časovými možnostmi a fyzickou kondicí, už má šanci na daleko delší přežití. Přitom právě cvičení je jedním z nejčastějších předsevzetí, která si dáváme. Za ním často bývá zdravější stravování a hubnutí. V těsném závěsu je také skoncování s kouřením, protože má negativní vliv na zdraví. Navíc se po cigaretách často zadýcháváme, což je problém nejen při snaze o pravidelné cvičení. Pro ty, kteří přesto s cigaretami nemohou přestat, jsou tady méně rizikové bezdýmné alternativy. Jako například zařízení IQOS, které tabák pouze nahřívá, takže nevzniká žádný kouř, ale pouze aerosol. Ten obsahuje o 95 procent méně škodlivin než cigaretový kouř a nezapáchá, takže nebudete nepříjemně cítit v posilovně.

Stanovte si plán

U cvičení si stanovte tréninkový plán. Pokud je to možné, cvičte každý den ve stejnou dobu a na stejném místě, ať už je to cvičební centrum nebo místnost u vás doma. To vám pomůže zavést do svého života rutinu a vytvořit si pevné návyky. Projděte si váš rozvrh a najděte si pohyb čas tak, kde to nebude narušovat ostatní součásti vašeho života.

Po nějaké době cvičení možná pocítíte, že cvičit každý týden je zbytečné a nudné. Vaše tělo si na pohyb zvykne, nebude už tolik bolet a vy budete mít pocit, jako byste nic nedělali. Nezapomeňte na pestrost. Dokonce i ti, kteří nedají dopustit na posilovnu, se někdy při cvičení nudí. Obměňujte pohybové aktivity, běžte se projít, zaběhat si nebo zkuste horkou jógu. Kreativita je při dodržování předsevzetí velmi důležitá.

Nebuďte na to sami

Kdykoliv se vydáte sami na novou cestu za životem, jehož součástí je cvičení, může se to zdát jako náročný úkol. Když jste sami, těžké hledáte motivaci, abyste si šli každý den zaběhat nebo navštívili posilovnu. Proto může být užitečné a motivující najít si přítele nebo kamarádku, kteří se k vám na této cestě připojí. Nejenže budete aktivní, ale také bude mít někoho, s kým se budete povzbuzovat k ve vytrvání a můžete vzájemně pozorovat výsledky.

Buďte trpěliví

Ani Řím se nepostavil za jeden den. Svých cvičících cílů nedosáhnete najednou. K jejich dosažení bude potřeba spoustu času a hodně práce. Musíte být trpěliví a pochopit, že během prvních týdnů možná neuvidíte žádné výsledky. Ale s jistotou si vychutnáte moment, kdy pocítíte, jak vám roste fyzická kondice a vaše křivky získávají vysněné tvary. Buďte shovívaví sami k sobě. I když někdy uděláte chybu, nic nezdávejte. Nezdary jsou součástí tohoto procesu. Jen s dobře naplánovanými a reálnými cíli se vám podaří dodržet to, co jste si předsevzali.