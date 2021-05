Cysta a lipom. Který je nebezpečný a může zapříčinit vznik nádoru?

Co jsou to cysty a tukové buňky neboli lipomy? Jak vznikají a mohou způsobit závažnější zdravotní problém? Pokud si nejste jistí, co vlastně tyto dva pojmy znamenají, podívejte se na video v úvodu článku. Jednoduchá charakteristika vám vše vysvětlí.