Ďáblova magická hodina. Co znamená, když se budíme mezi 3. a 4. hodinou ranní?

Často mi dělá problém se dostat do postele před dvanáctou, jakmile ale usnu, tak spím nerušeně až do rána. Měla jsem ale období, kdy jsem se několik dní pravidelně probouzela po třetí hodině. Z ničeho nic. Až později jsem se dozvěděla, že jde o magickou hodinu, které se také říká poeticky hodina mezi psem a vlkem. Během ní mají zbloudilé duše a temné síly pronikat do našeho světa. Také se nejvíc rodí i umírá, zdají se nám noční můry, náměsíční lidé se vydávají na svou cestu a opilci se vracejí domů.

VÝSMĚCH ĎÁBLA

Logické vysvětlení, proč se tolik nadpřirozených i přirozených zvláštních věcí děje, nikdo zatím nepřinesl. Jde o čas, kdy už není hluboká noc, ale ještě není ráno, dokonce už není ani taková tma, ještě se ale nerozednívá. Náš mozek tak může na tuto fázi reagovat. Proč kolem této hodiny lidé nejčastěji umírají, můžeme zase vysvětlit tím, že během spánku se zpomalují fyziologické funkce, takže naše tělesná teplota klesá. Nejnižší je pak přibližně dvě hodiny před probuzením, což by zejména u starších lidí, kteří toho už tolik nenaspí, odpovídalo. Paranormální aktivitu si zase spiritisté vysvětlují tak, že si tuhle hodinu vybral ďábel, aby zesměšnil Svatou Trojici. Kolem třetí odpoledne měl totiž zemřít Ježíš na kříži.

BUDÍTE SE?

Spousta lidí se také kolem této hodiny vzbudí a třeba zamíří na toaletu. I na to existují různé teorie. Podle Karen Carlson, která vede kurzy zaměřené na zlepšení kvality spánku žen v Bostonské všeobecné nemocnici v Massachusetts, se to stává u žen, které brzo usnou a pak se kolem třetí a čtvrté budí, protože už naspaly šest hodin. Podle čínské medicíny zase mezi 3. a 5. hodinou ranní začíná nový den i pro orgánové hodiny, kdy jsou nejaktivnější plíce. Proto se můžou v tento čas budit hlavně astmatici. Nejlepší vysvětlení ale přináší teorie dvoufázového spánku, podle kterého se řídili naši předci. Ti se přirozeně probouzeli právě v hodině mezi psem a vlkem a věnovali ji třeba sexu, úklidu nebo uměleckému tvoření. Po této pauze šli pak opět na kutě.

PROČ MEZI PSEM A VLKEM

Jde o básnický obrat, který vznikl ve Francii. Básníci totiž měli tuto hodinu tvořivou, a tak si ji poeticky pojmenovali. V češtině výraz začal používat Jan Skácel, který svou básnickou sbírku pojmenoval Hodina mezi psem a vlkem.

SPIRITUÁLNÍ PROCITNUTÍ

Někteří lidé ale věří, že pokud se pravidelně probouzíte v tuto dobu, tak jste citlivější a vnímavější na paranormální jevy než ostatní, nebo máte dokonce čarodějnický talent. Pokud to tak vnímáte i vy, rozhodně svůj um zkuste rozvíjet. Začněte tím, že si budete vše zapisovat do deníku, abyste zjistila spojitosti. Určitě byste měla sledovat přesný čas, kdy se probudíte. Pokud je to například ve 3:33, může to znamenat andělské číslo 333. Také si zapište do nejmenších detailů, co se vám právě zdálo a jaké pocity zrovna prožíváte. Můžou vás napadat i různé myšlenky, nápady nebo vize.

RITUÁLY RADĚJI O PŮLNOCI

Kolem třetí a čtvrté hodiny (připočítává se ještě půlhodina na „dojezd“) je hranice mezi naším světem a podsvětím nejtenčí, o to víc, pokud je měsíc v úplňku nebo ve své polovině. Pokud byste v tento čas prováděla magické rituály nebo seance, můžete snadno přivolat omylem zlé síly, které vám budou ze života dělat peklo. Proto přesuňte magické činnosti raději na půlnoc. Už báby kořenářky například o půlnoci sbíraly bylinky, protože věřily, že mají v této fázi noci největší moc. Tehdy se také nejčastěji vyvolávají duchové.

JAK SI PORADIT S DUCHY

Pokud vás zkontaktují vaši milovaní zesnulí nebo hodné bytosti, obvykle vás chtějí před něčím varovat nebo vám pomoct. Nepanikařte tedy a snažte se soustředit na znamení, která vám dávají. Pokud si s nimi nevíte rady, je namístě vyhledat pomoc zkušeného odborníka na duchy. Nic dobrého ale nevěští nepokojní duchové jako například poltergeisti (strašení v domě). Pokud se objeví, budete muset konat, jinak se jich nezbavíte.

NÁSILNÉ ČINY

V hodině mezi psem a vlkem se dějí podezřele často násilné činnosti. Z toho vycházejí i filmoví režiséři. Například horor nazvaný 3:15 zemřeš byl inspirován skutečnými událostmi. 13. listopadu 1974 v domě v městečku Amityville zavraždil Ronald DeFeo své rodiče a sourozence. Tvrdil přitom, že ho k tomu přinutila démonická bytost. Do opuštěného domu se po roce nastěhovali manželé Lutzovi s dětmi. Brzy byli svědky paranormálních jevů a George se navíc každou noc z neznámého důvodu probouzel vždy ve 3:15. Později se dozvěděl, že přesně v této době došlo k brutálním vraždám.