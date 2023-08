Dáda Patrasová není jediná! Jaké další slavné osobnosti způsobily autonehodu pod vlivem alkoholu?

K incidentu došlo 23. května 2022, kdy herečka nedaleko svého domu na Vinohradech nabourala autem do betonové zábrany s dopravním značením. Dechovou zkoušku sice odmítla, ale podle videozáznamu, který byl pořízen krátce poté, bylo zřejmé, v jakém byla stavu. Dáda neovládala chůzi, musela se přidržovat plotu a spadla i na zem. Nebylo to přitom poprvé, kdy řídila opilá. Bourala také 26. prosince a tehdy nadýchala 2,5 promile. Bylo velké štěstí, že ani v jednom případě nebyl nikdo zraněn.

Ke druhému incidentu došlo v roce 1980. Tehdy herec popíjel se svým kamarádem v oblíbené hospodě v Peceradech na Benešovsku, kde měl chatu. Pak se ještě s dvěma dalšími lidmi podle výpovědi spolujezdkyně rozhodl jet do Prahy svým autem. Jenže do cíle nedojeli. Herec v Horních Jirčanech nezvládl řízení, naboural do betonu a manžel svědkyně autonehody byl na místě mrtvý. Z protokolů dále vyplývá, že všichni byli opilí včetně Jiřího Schmitzera, který auto řídil. Po letech vyšlo najevo, že byl herec odsouzen ke čtyřem letům vězení, z nichž si opět díky dobrému chování odseděl jen 2,5 roku.

Lindsay Lohan

Talentovaná herečka toho má na triku víc. Kromě krádeže šperků to je také řízení pod vlivem alkoholu i kokainu, a při jedné takové jízdě dokonce srazila chodce a z místa nehody utekla. Stalo se to v roce 2012, kdy se snažila v noci na Manhattanu zaparkovat svoje luxusní porsche. Bohužel při tom narazila do chodce, který na místo zavolal policii. Ta na herečku čekala až do půl třetí odpoledne, než Lindsay z hotelu vyšla. Dost pravděpodobně měla něco upito, nebylo by to poprvé. Za řízení pod vlivem byla poprvé zatčena v roce 2007. Z pobytu za mřížemi se ale nepoučila a s alkoholem v krvi za volantem byla načapána ještě několikrát.