Dagmar Havlová slaví 68: Holka z porcelánu i první dáma a Havlova láska

Kdo by neznal potrhlou dívku z komedie Holky z porcelánu, starostlivou mámu ze snímku Chobotnice z 2. patra nebo celkem čerstvě nepříjemnou sousedku z filmu Vlastníci? Svým komediálním talentem si získala mnoho příznivce, po svatbě s Václavem Havlem v roce 1997 ale i mnoho odpůrců. Dagmar Havlová se ale nevzdala a své místo po boku bývalého prezidenta nakonec obhájila. Dnes v pondělí 22. března 2021 slaví herečka své osmašedesáté narozeniny.

Narodila se jako Dagmar Veškrnová v březnu 1953 v Brně. Otec byl soustružník, matka účetní. Otec si přivydělával jako estrádní bavič a konferenciér, skládal muziku a hrál na několik nástrojů.

Byl to právě film Holky z porcelánu, kde Dagmar Havlová, tehdy ještě Veškrnová, poprvé zazářila. Objevil ji režisér Juraj Herc, jenž hledal nové tváře, a kterého okouzlila na kamerových zkouškách. Prý by bývala obstála ve všech pěti rolích. Brzy poté se dostala do Divadla Na Vinohradech a její herecký úspěch rostl. Proslavila se především v komediálních rolích jako Zítra to roztočíme, drahoušku, Já už budu hodný, dědečku – a v mnohých dalších. V sedmdesátých letech minulého století byla jednou z nejpopulárnějších hereček u nás a lidé ji zbožňovali.

Nebyla však „jen“ skvělou komediantkou, zářila i ve vážnějších rolích, například jako Kateřina v Shakespearově komedii Zkrocení zlé ženy ve Wolkerově divadle. V roce 1979 získala angažmá ve vinohradském divadle, tam pak na ni čekala řada důležitých rolí. Za tu nejdůležitější považovala ona sama postavu Evy z dramatu Gabriely Preissové Gazdina roba. Divadlo jí podle jejích slov přinášelo očistu, byla to její láska.

Po nevydařeném prvním manželství, ze kterého má herečka dceru Ninu, přišel šok. V roce 1997 se totiž provdala za prezidenta Václava Havla, čímž se stala trnem v oku řadě lidí, jelikož se tak stalo krátce po smrti jeho první manželky Olgy. Václav Havel mnohokrát řekl, že si Dagmar nebral, aby nahradila Olgu, ale protože se mají rádi a chtějí spolu žít. Svou roli první dámy brala Dagmar vážně, založila nadaci, věnovala se dobročinnosti a skvěle reprezentovala svého manžela při státních návštěvách. Nestála jen po boku, dávala najevo svůj názor a někdy dost razantně a bohémsky.

Byla prezidentovi více ženou a kamarádkou a on ji považoval za anděla strážného, který ho hlídá. Její přítomnost ho vždy zklidnila, to ostatně potvrdil i jeho osobní lékař. Vzdala se herectví, aby mohla být po jeho boku, byla s ním i při jeho smrti v prosinci 2011. Paradoxní je, že teprve v téhle chvíli si Dagmar vysloužila slova uznání.

K herectví se Dagmar Havlová vrátila až v roce 2006. V loňském roce pak zazářila v komedii Vlastníci, kde si zahrála protivnou členku bytového družstva, která všem leze na nervy. Vedle hraní se jí stále dostává pozornosti jako bývalé první dámě.