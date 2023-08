Dámský batoh do města budete nosit s chutí: Styl, pohodlí a funkčnost v jednom kousku! Jaký si pořídit?

O tom, co všechno my ženy dokážeme uschovat do kabelek, není třeba mluvit. Často nás ale těžký náklad táhne ke straně a záda dostávají zabrat. Co se tedy poohlédnout po praktickém batohu, který se hodí i k elegantním outfitům?

Důvodů, proč alespoň občas vyměnit kabelku za dámský batoh, je řada. Když pominete fakt, že batohy jsou v kurzu, jsou tu i další benefity. Pokud každý den v kabelce nebo shopperu taháte věci do práce, notebook, nákup nebo třeba věci do fitka, záda dostávají pořádně zabrat. Při nošení batohu se váha rozloží rovnoměrně, a vy tak svým zádům ulevíte. Dalším důvodem je praktická stránka věci. Zatímco do kabelky se vejdou jen nezbytnosti a v případě shopperu ke zmíněnému notebooku už jen malý nákup, batoh toho pojme daleko víc.

Jaké jsou největší kabelkové chyby? Podívejte se na video:

Záleží tedy, zda se rozhodnete pro městský batoh, který pokryje všechny vaše potřeby, nebo zvolíte menší verzi na uschování peněženky, mobilu, klíčů, make-upu a dalších drobností. Oba případy ale oceníte například v deštivých dnech, kdy vám zůstanou volné ruce, abyste do jedné mohla vzít deštník a do druhé třeba kafe na cestu.

Vyberte si batoh, který má čistý a elegantní design. Minimalistický styl a neutrální barvy, jako je černá, šedá nebo tmavohnědá, bývají bezpečnou volbou. Mějte na paměti, že materiál také hraje roli, kůže nebo kvalitní umělá kůže mohou vypadat mnohem sofistikovaněji než nylon. Pro docílení elegantního vzhledu se vyhněte velkým, neforemným batohům. Místo toho zvolte menší nebo středně velký batoh, který nenaruší vaši siluetu.

Snažte se, aby barvy batohu ladily s vaším oblečením. Buď zvolte batoh v neutrální barvě, která ladí se vším, nebo vyberte kousek, jehož barvy kontrastují s barvami vašeho outfitu, což může vytvořit zajímavý vizuální efekt.

Zvolte si kvalitní elegantní oblečení, které ladí s příležitostí, na niž se chystáte. Přidání vhodných doplňků může pomoci propojit batoh s outfitem. Například kvalitní kožený opasek, elegantní hodinky nebo šperk mohou přidat dojem sofistikace. Méně je často více, když kombinujete batoh s elegantním oblečením. Snažte se proto o minimalismus a věnujte pozornost také detailům na batohu, jako jsou spony, přezky a další komponenty.

Zvažte také, jak budete batoh nosit. Pokud jste na formální události, možná je lepší nosit batoh na jednom rameni jako kabelku, aby více zapadl do elegantního prostředí. Některé batohy jsou dokonce uzpůsobeny oběma možnostem a dají se nosit na zádech, ale mají i klasický kabelkový popruh. Nebojte se ale experimentovat a kombinovat elegantní kousky se sportovnějším rázem. Takový batoh pak totiž snadno využijete nejen do města, ale i na výlet do přírody.

Inspiraci najdete v naší galerii v úvodu článku!