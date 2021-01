Téměř osm let se snažili Daniel s Hankou o dítě. K vytouženému miminku jim pomohlo až umělé oplodnění, které museli několikrát podstoupit. Po narození Bětušky se ale v Danovi něco zlomilo a chtěl z manželství utéct. Přemýšlel, kdy se může a nemůže muž rozvést? Může to manželce a ani ne roční Bětušce udělat?

Manželství s Hankou nám klapalo a výborně jsme spolu fungovali hned od začátku. Byla pro mě manželkou, partnerkou, milenkou a kamarádkou. Častokrát jsem si říkal, že jsme se hledali tak dlouho, až jsme se našli.

Vzali jsme se, když mi bylo sedmadvacet. Hance bylo tehdy pětadvacet. Po dvou letech jsme se domluvili, že se začneme snažit o miminko. Čas plynul, ale dítě nepřicházelo. Hančin gynekolog nás tedy začal posílat na různá vyšetření – mě nevyjímaje. Problém jsem s tím neměl, protože jsem po dítěti toužil stejně jako Hanka.

Umělé oplodnění

Doktoři nejprve říkali, že nic závažného nenašli a máme tomu dát čas. Mně pouze diagnostikovali sníženou pohyblivost spermií a předepsali mi několik doplňků stravy a vitamínů. Tvrdili ale, že vhodná strava a dodržování určitých pravidel moji situaci zlepší.

Další rok se nám dítě nedařilo, a tak nás Hančin lékař poslal na IVF kliniku, která se zabývá umělým oplodněním. Nějakou dobu jsme oba brali speciální léky. První pokus o umělé oplodnění byl neúspěšný. Stejně jako druhý, třetí a nakonec i šestý. Už jsme pomalu přestávali věřit, že se to někdy podaří. Vždy jsme ale stáli s Hankou při sobě a podporovali jsme se. Ani jeden z nás tehdy nepomyslel na rozvod či jiné řešení této těžké situace.

Nedokázal jsem být otcem

Nakonec se stal zázrak a Bůh nám dítě seslal. Hanka otěhotněla a my jsme se mohli celých devět měsíců těšit na Bětušku. S radostí jsem skládal dětskou postýlku a zařizoval dětský pokoj přesně tak, jak si Hanka vymyslela. Porod byl pro nás životním zážitkem. První týdny jsme se radovali z Bětušky oba dva.

Pak se ale ve mně něco zlomilo a já jsem měl pocit, že jsem ve svých sedmatřiceti letech na tak malé dítě moc starý. Že nemám dost sil být tátou. Že to mělo přijít mnohem dříve. Zkoušel jsem hledat cesty, jak z toho ven. Věnoval jsem více času Bětušce, ale to nikam nevedlo. Chodil jsem běhat do přírody, ale také to nebylo to pravé. Zhlédl jsem se ve cvičení v posilovně. Po cvičení jsem měl vždy pocit, že jsem plný energie a elánu.

Rozvod kvůli milence

Při jedné návštěvě jsem se po cvičení dal na baru do řeči s lektorkou spinningu Ivanou. Právě jí skončila hodina, když si šla dát na bar proteinový drink. Padli jsme si do oka a já si návštěvy fitka začal plánovat tak, abych ji tam znovu potkal.

Ivana byla stejně stará jako já. S manželem měla dvě děti ve věku dvanáct a čtrnáct let. Děti už byly samostatné a mámu tolik nepotřebovaly. Rozuměli jsme si čím dál tím víc, naopak s Hankou zase čím dál tím míň. Po půl roce souběžného vztahu s Hankou i Ivanou jsem se rozhodl pro milenku. Bětuška měla tehdy devět měsíců.

Vše jsem Hance řekl a požádal o rozvod. To samé udělala také Ivana. Někdy jsem si dával otázku, kdy se muž rozvede? Co se musí stát, aby k tomu došlo? Nikdy jsem si neuměl odpovědět nebo možná jsem si nechtěl odpovědět. A najednou jsem stál před soudem a loučil se s manželstvím. Manželstvím, kde bylo moje ani ne roční dítě.

Rozvod byl jediným řešením

Rozvod byl pro mě v tu dobu jediné možné řešení. Vím, že mě mnoho lidí nepochopí a vidí ve mně padoucha a zrádce, ale já jsem cítil, že nemůžu s Hankou být. Že je to tak pro ni i Bětušku nejlepší. S Ivanou spolu žijeme a máme ve střídavé péči její děti. Společně vždy jezdíme na výlety a plánujeme pro děti zážitky. Život se staršími a téměř samostatnými dětmi mi nevadí. Naopak mě naplňuje.

Všichni jsme spokojení. Ale Hanka mi zatím neodpustila. Rozvod, útěk z manželství a odchod od Bětušky je pro ni neomluvitelná zrada. Bětušku vídám minimálně a věřím, že až vyroste, tak se vše změní a dokáže mě ona i Hanka pochopit.