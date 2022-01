DANA (40): Žijeme s mužem bez sexu, i když se milujeme. Vyhovuje nám to tak

Foto: iStock

Láska a sex nemusejí jít nutně ruku v ruce. Dana je se svým manželem šťastná, mají spokojené manželství a nic jim nechybí. A to i přesto, že už několik let nemají sex. Jak je to možné?