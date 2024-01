DANA (41): Na Silvestra jsme se milovali a den na to už bydlel s jinou!

Nový rok u mě začal naprosto strašně. Nejraději bych zase usnula a probudila se na začátku minulého roku, nebo klidně předminulého, to je jedno. Tehdy jsem byla ještě zamilovaná a šťastná. Nemohu uvěřit, že to, co zažívám, je neměnná pravda.

Přítele znám dva roky, rok spolu i částečně bydlíme. Petr má sice svůj byt, který plánoval pronajímat, alespoň mi to tvrdil, ale vzhledem k tomu, že jezdí velmi často na montáže, tak byl doma hlavně o víkendech – poslední rok pak převážně u mě doma. Vždy jsme se na sebe celý týden moc těšili. Kamarádky se mi smály, že jsem se změnila v dokonalou stepfordskou paničku. Petra u mě čekala plná lednice i stůl, vyvoněný byt i natěšená „ženuška“ jak ze škatulky. Dcera navíc jezdila o víkendech k bývalému manželovi, kde měla ustájeného koně, takže jsme měli dva dny jen pro sebe. Byla jsem opravdu neskutečně šťastná, na příteli jsem neviděla naprosto žádnou zásadní chybu – zkrátka nebe bez mráčku!

Klapalo nám to ve všech oblastech. Uměl pochválit, a také to často dělal, pomohl mi s mnoha věcmi v domácnosti, měl podobné zájmy, humor, vkus… Myslím, že jsem nikdy nebyla tak šťastná ale i slepá. Strávili jsme spolu klidný a romantický Silvestr, oba nemáme rádi oslavy na povel – hráli jsme karty, kostky, jedli, milovali se, koukali na filmy. Jednoduše dokonalý soulad, pohoda i romantika. Druhý den se tak jako na konci každého víkendu přítel sbalil, objal mě, dal mi pusu a odjel. Až zpětně mi došlo, že si tentokrát sbalil velmi důkladně a pečlivě. Zjevně vše plánoval do posledního detailu, dokonce si na cestu vzal nejen připravenou svačinu, ale poprosil mě i o pár skleniček zavařeného leča a směsi na topinky, kterou zbožňoval. Prý aby měl v práci rychlé a domácí jídlo. Parchant!

Ještě ten večer mi pak přišla zpráva, v níž mi přítel sděloval, že se náš vztah už nemá kam vyvíjet a že se rozhodl jej ukončit. Poněkud pateticky pak poděkoval za krásný čas strávený společně – v pěti lehce rozvitých větách mi prostě řekl: „pac a pusu“. Okamžitě jsem vystřelila ke skřínce s klíči; ten jeho, co jsem mu dala, byl pověšený uvnitř, vůbec jsem si toho ráno nevšimla! Vrátil se mi klíč, ale ubyl Petrův kartáček, deodorant, šampon, župan, pár svršků – nechápu, že jsem si nevšimla, že si tentokrát v napěchovaném batohu odvážel úplně vše. Samozřejmě jsem mu ihned psala a volala, ale neodpovídal. Petr měl sice celý přesun evidentně dobře naplánovaný, ale jak už to i v pohádkách bývá, na něco zapomněl…

Před rokem mi dal klíč od bytu, použila jsem ho jen čtyřikrát, a jelikož jsem věděla, že by měl být ještě do zítra u sebe doma, rozhodla jsem se, že mu ho vrátím a také si s ním promluvím. Samozřejmě jsem však zazvonila. Jenže zvonek nefungoval! Věřím na osud, asi to tak mělo být… Ještě jsem se pokusila zaklepat, ale přes bezpečností dveře není bohužel moc slyšet. A tak jsem odemkla a z předsíně hlasitě zavolala: „Petře, nefunguje ti zvonek, jdu ti vrátit klíče a promluvit si…“ Petr stál v obýváku, na zemi se povalovaly tašky s věcmi, vedle přítelova batohu byl otevřený kufr s dámskými svršky, vedle košík s botami a další věci. Přítel zíral na mě, já na dámské šatečky v kufru a ani jeden jsme ze sebe nevypravili hlásku. Ticho přerušil až ženský hlas z kuchyně. Ptal se, zda chce Petr do leča i klobásu. Řeč se mi ihned vrátila, řekla jsem jen „Aha, už rozumím!“ a práskla jsem dveřmi.

Na chodbě mi došlo, že ta paní pravděpodobně dělala večeři z leča, co jsem v létě zavařila a přítel si jej vzal „na cestu“. Ze všeho je mi stále na zvracení. V práci jsem si vzala volno a odjela se vzpamatovávat do přírody na chatu. Ten člověk nemohl mít ani žaludek, ani srdce. Jak se mnou mohl spát, užívat si pohodového večera ve dvou a den na to bydlet s novou ženou?! V několika zprávách, které jsme si pak vyměnili, mi stroze sdělil, že se k sobě vrátili s bývalou přítelkyní. Že oba pochopili, že patří k sobě! Vůbec nevím, jak se s tak šíleným podrazem vyrovnat, nikdo v mém okolí nic podobného nezažil, je to odporné!