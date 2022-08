DANA (45): Být domácí puťka se nenosí. Jenže mně to vyhovuje!

Mezi hlavní Daniny koníčky patří uklízení, vaření, pečení, zavařování a sledování televize. Se svým životem je spokojená a spokojený je i její muž. Její širší rodina má však neustále výhrady a Danin životní styl se jim nelíbí.

Ráda se motám u plotny, ráda svou rodinu obskakuji a rozmazluji. Náš byt je vždy čisťoučký jako klícka, voňavý a nablýskaný. A ano, staromilsky škrobím i své háčkované dečky a mám ráda ozdobný porcelán!

Na rozdíl od většiny lidí kolem mě ráda uklízím. Uklízení spojuje příjemné s užitečným – máte čistý byt i hlavu a protažené tělo. Na úklid domácnosti mám perfektně zpracovaný celoroční plán; každý den udělám několik drobných prací a jednou za pár dní jednu větší, kupříkladu vyprání záclon či umytí oken.

Pokud plán dodržuji – a já ho dodržuji! – klape vše jako na drátkách. Všechno bez problémů stíhám a večer mám obvykle čas si s mužem sednout do sedačky, sobě naliji trochu bublinek, muži udělám pár jednohubek a koukáme na televizi. Tyto klidné večery miluji. Nerada cestuji, nejradši jsem doma a rozhodně s tím nemám žádný problém. Problém mají ti druzí!

Jsem totiž černou ovcí rodiny. Mluví o mně jako o domácí puťce, šedé myši, staré mladé či tetce a podobně. Ne že by mě to extrémně trápilo, ale občas mi to přijde líto. Asi nejhůř to nesu od tchyně. Je jí přes sedmdesát a se svým druhým mužem si před deseti lety pořídili karavan a celé léto jsou na cestách. Uznávám, že je tchyně na svůj věk zachovalá dáma se skvělou kondicí a mnoha různorodými zájmy, ale proč má potřebu mě stále nějak řešit?

Její syn je spokojený, je o něj perfektně postaráno a zjevně nemá potřebu být stejný jako maminka. Od tchyně si mnohokrát vyslechl: „Romane, jak můžete pořád sedět doma? To tě takový život opravdu baví? Vždyť si tě v mládí pamatuju jako úplně normálního živého chlapa – přijde mi, že s Dandou hnijete zaživa. Proč nezajdete do kina, na večeři nebo někam na výlet?“

Potom se tchyně zpravidla přesune k mým zájmům. V podobném duchu se často odvíjejí i debaty na našich rodinných oslavách. Švagrová, švagr, tchyně i tchán, ale i moje máti a otčím se předhánějí v tom, kde všude byli, co kde jedli, co prožili, co plánují – já si s nimi v tomto směru nemám moc co říct.

Ale klidně bych si povídala o tom, jak nyní v létě zavařuji marmelády v myčce, jak peru okurky v pračce, suším jablka na plechu za předním sklem v autě a nejsem spokojená s parním čističem oken. Jenže to nikoho nezajímá, nestěžuji si, ale proč oni ano?

Navíc když na oslavu donesu nějaký domácí koláč nebo třeba domácí pivní rohlíky a jiné doma dělané laskominy, mají všichni boule za ušima – to jsem na chvíli „báječná Danda“. Můj muž je buď podobného ražení, anebo vedle mě prostě zdomácněl. Nevím, ale zjevně mu to vyhovuje. Já ho k ničemu nenutila, ani mu nic nezakazovala, jen se o něj a děti starala, činí mě to v životě šťastnou.

Roman rád kouká na televizi a rád lepí modely vlaků a jednou za týden zajde do restaurace na mariáš. Obvykle se pak zdrží na tři piva. Většinou na něj čekám. Míváme pak hezký večer – a ano, pravidelně v pátek. Je na tom snad něco špatného, když to dvěma lidem vyhovuje?

Popravdě i takové komentáře si občas vyslechneme, zvlášť manžel. Spíš bych ale řekla, že mu chlapi závidí, že i po čtvrt století manželství má čtyřikrát do měsíce „romantiku“. Muž je navíc o osm let starší než já, myslím, že má ve svých letech víc sexu než nejeden současný mladíček či slečna.

Můj život je možná zvnějšku nudný, ale já tak žiji z vlastního přesvědčení a ráda! Naši dva synové studují a bydlí v Brně. Se syny máme nekonfliktní vztahy. Oba žijí jako běžní mladí vysokoškoláci. K mamince se jezdí jednou začas pořádně najíst, „nafasovat“ jídlo a vyprat. Byla bych moc ráda, kdyby mě má širší rodina přestala konečně řešit a snažit se mě nějak „probudit či nabudit“. Netuším, proč bych se měla nějak měnit. Jsem takto spokojená!