DANA (48): Můj manžel má milenku, která mi vyhrožuje, mám ji ignorovat?

Muž Dany měl milenku, ale rozešel se s ní a Daně dával najevo, že o ni dál velmi stojí. Bohužel se na scéně opět objevila ona žena, kontaktovala Danu a tvrdí, že vztah dál trvá. Dana je na pochybách, zda jde o pomstu, anebo realitu.

„Když se mi bude chtít, vezmu si ho zpátky a tebe zničím…“ řekla, usmála se a zřetelně a pomalu dodala jedno velmi vulgární slovo, které nebudu opakovat. Musím přiznat, že z ní v tu chvíli šel strach.

Potkaly jsme se náhodou zhruba měsíc po tom, co to s ní manžel ukončil. Manželova bývalá milenka má za sebou krátkou kariéru baletky a dlouholetou práci jako učitelka tance. Oproti mně je drobná, štíhlá, avšak výrazná, zajímavá a dosti temperamentní. Je zvyklá dřít, soutěžit o úspěch a bojovat o přední příčky.

Já jsem obyčejná státní úřednice – klidná, vyrovnaná, pohodlná a trošku oplácaná bývalá vodní pólařka. Když jsem na jejich vztah přišla, napsala jsem manželovi dopis a odjela za rodiči na Moravu. Chtěla jsem mít čas na přemýšlení a čas jsem chtěla poskytnout i mému muži.

Asi to bude znít hloupě, ale manžela jsem i trochu chápala. Jsme spolu od patnácti let, od střední školy, ani já, ani on jsme se v jistém věku „nevyblbli“, což dle mého úsudku snáší chlapi o poznání hůř. Zvlášť kolem padesátky, kdy se nám čas tak nějak zrychluje.

Proto jsem manželovi nedala nůž na krk a naprosto narovinu mu řekla, že jeho pohnutkám rozumím, i když to celé šíleně bolí. Napsala jsem mu, ať si vše promyslí a řekne mi, jak si představuje svůj život dál.

Že jsem ochotná pár týdnů počkat, až si vše urovná, ale v trojúhelníku žít nebudu. Přiznávám, že jsem takto smířlivě komunikovala i díky radám mého úžasného otce a jeho bratra Ivana, kterého považuji skoro za druhého tátu.

Když jsem se vrátila z Moravy, měla jsem na stole obrovskou květinu, v lednici výběr z hroznů a na stole v něžné krabičce ještě něžnější prstýnek. Nepamatuji si, kdy naposledy udělal manžel podobné gesto. A to nebylo všechno!

„Danuš, jsem blbec, už jsem všechno skončil. V emailu máš pět inzerátů na obytný vůz, vyber si jeden. Prodal jsem nějaké cenné papíry, syn je dospělý, má svůj život, splníme si sen a budeme cestovat ve svém. Souhlasíš? Musíš!“

Měla jsem na vybranou? Snad žádná normální ženská by neměla! Taková omluva se zkrátka přijímá. Musím říct, že rok po mém příjezdu z Moravy byl nejhezčím a nejromantičtějším rokem v mém životě. Kam se hrabe sladkých sedmnáct, kdy jsme se neustále báli, že otěhotním, že nedostuduji a podobně.

Jenže rok uplynul jako voda a já jednoho dne našla v našem vysněném obytném autě cizí spodní prádlo velikosti „S“. Bylo mi jasné, koho ty titěrné kalhotky jsou. Položila jsem je doma na stůl, vzala si prášek na spaní a šla se pokusit vše zaspat.

„Dano, zvoral jsem to. Ona je fakt ďábelská mrcha. Během roku mi několikrát napsala, ale nesešli jsme se. Až teď. Nic jsme spolu neměli, přísahám, ona chtěla jen vidět auto. Sešli jsme se na deset minut na benzínce. Prý plánuje, že si koupí něco podobného. Ty kalhotky tam musela nechat schválně! Myslím, že dokonce vím kdy,“ dušoval se manžel.

Kalhotky jsem skutečně našla na poněkud zvláštním místě, jako by někdo chtěl, abych je za každou cenu našla já. Byly v mé spací dece, zastrčené v mé noční košilce. Manžel mi tvrdil, že „baletka“, jak jsem manželově bývalé říkala, ho požádala, aby jí na benzínce skočil pro kávu.

A to údajně byla ta chvíle, kdy byla v autě sama a mohla tam své prádlo schovat. Jenže mám manželovi věřit?! Navíc mě ta dáma už několikrát kontaktovala a snažila se mě informovat o svých aktivitách s mým mužem.

„Zdravím, tak co, našla jste to? Hádám, že vy máte trochu jinou velikost. Ale vracet mi je nemusíte...“ řekla mi v prvním telefonátu po roce od mého odhalení a zavěsila. Rozhodla jsem se to manželovi neříct a vše si promyslet.

Jenže pak volala ještě několikrát, naposledy před týdnem a vždy říkala něco v podobném duchu. Líčila, co a kde s mým mužem prožila, ale žádné „důkazy“ už k dispozici nedávala. Kalhotky byly jediný „důkaz“, že se před časem viděli.

Osobně mám pocit, že ta ženská lže, že je zlá a chce z nějakého důvodu, možná jen pro zábavu, škodit. Mám pocit, že nejlepší bude ji ignorovat, zablokovat její číslo a nekomunikovat s ní. Bohužel to ve mně hlodá, což není příjemné...

Očichávám manželovi oblečení, občas neodolám mu kouknout do kapes na účtenky, a dokonce jsem se snížila tak hluboko, že jsem se mu podívala do mobilu. Nikde však ani náznak toho, že s ní komunikuje nebo že se s ní vídá.

Stále rozvažuji, zda to mám před manželem ještě otevřít, zda se třeba nemám pokusit mu nahrát její telefonát. Ona je opatrná, volá mi vždy do práce, z veřejných zdrojů jde docela jednoduše zjistit, jakou mám pracovní dobu, a dokonce zda jsem v práci.

Ta ženská mi neskutečně pije krev, ale nechci to v sobě živit, nechci tomu obětovat drahocenný čas a energii, tu chci dávat manželovi, sobě, svým zájmům a synovi, kdykoliv o to bude stát. Doufám, že udělám dobře, když ji „vypnu“ a budu ji ignorovat.