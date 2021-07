Dana Morávková slaví 50: V dětství ztratila otce a stala se mistryní v krasobruslení

Kruté dětství

Dana Morávková vyrůstala v rodině matematika a inženýrky ekonomie. I když by se mohlo zdát, že rodiče tohoto založení její herecký talent příliš podporovat nebudou, opak byl pravdou. „Moji rodiče mi ukázali divadelní svět. Vodili mě na představení už jako malinkou. Maminka mě přivedla k baletu, přihlásila do Dismanova souboru,“ prozradila v rozhovoru pro iDNES.cz Dana Morávková. Dětství měla herečka idylické, skončilo však příliš brzy. V pouhých třinácti letech jí totiž otec zemřel na infarkt a s maminkou musely dál bojovat samy. Bylo mi líto, že mě táta nikdy neviděl v divadle, nebyl na maturitním plese, kde když šly holky pro tatínky, já musela pro pana učitele, že nezná mého muže a syna. Je to ale prostě tak. Někdo jde k psychologovi, někdo ne. Já si neumím představit, že se vypovídávám cizím lidem. Všechno si nechávám v sobě. Tehdy jsem to řešila jen s maminkou,“ vzpomínala Morávková.

Jak Morávková vzpomíná na roli mrchy Andrey? Podívejte se na video: