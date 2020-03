Dana Zátopková zemřela v nemocnici: Kvůli koronaviru bez návštěv. Jaká byla?

Do poslední chvíle to byla optimistka s jiskrou v oku. I když ji zradilo zdraví a v těchto dnech ležela v Ústřední vojenské nemocnici, její mysl zůstávala bystrá. Dana Zátopková, zlatá olympijská medailistka ve vrhu oštěpem navždy odešla dnes, v pátek 13. března ve věku 97 let. Jaká byla?