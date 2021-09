DANIELA (39): S partnerem jsem se musela rozejít kvůli velikosti penisu

Důvody k rozchodu s partnerem mohou být různé. Často to bývá nevěra, jindy zase nejrůznější neshody. Daniela však musela partnera opustit kvůli velikosti jeho penisu. Co se stalo?

Abyste si s partnerem rozuměla a ještě vás neskutečně přitahoval i fyzicky, to je přece sen každé z nás! A mně se to stalo. Jednou jsem si nakupovala v obchodě potraviny a najednou okolo mě prošel on. Vysoký, štíhlý, tmavooký Lukáš s obrovským charismatem.

Vyměnili jsme si telefonní čísla a z jedné schůzky se stalo dalších šest. Pokaždé to bylo čím dál hezčí. V jeho přítomnosti jsem se cítila naprosto svá, byla jsem veselá a uvolněná. Měl neskutečný smysl pro humor a na chlapa byl i dost vnímavý a empatický.

Cítila jsem, jak se do něj bezhlavě zamilovávám. On do mě rovněž. Nechtěla jsem ale nic uspěchat, a tak na první sex došlo až po více než dvou měsících. Opravdu.

Ten večer jsme měli jít nejprve na večeři, pak do kina a zakončit to u Lukáše doma. Byla jsem hrozně vzrušená a nemohla se dočkat vášnivé noci s ním. Večer probíhal nádherně.

A bylo to tu. Strhávali jsme ze sebe oblečení jak dva zuřiví šílenci. Byli jsme tak nadržení, že jsme vynechali i nějakou předehru. Jenže potom, co do mě Lukáš pronikl, jsem myslela, že bolestí umřu. Poprosila jsem ho, aby přestal a nenápadně se podívala na jeho chloubu.

Tak veliký úd jsem v životě neviděla a vyděsilo mě to. Jestli některé ženy tvrdí, že mají rády obdarované muže, pak nevědí, o čem mluví, anebo jsou sadomasochistky. Nezbylo mi, než před Lukášem ten večer předstírat, že se vlastně na sex ještě necítím.

Po měsíci výmluv, že chci se sexem ještě počkat, už mu to začalo být podezřelé. Nezbylo mi, než to risknout a tomu sexu se poddat. Načetla jsem si hromadu článků o různých polohách, které s mužem, který má obrovský penis, tolik nebolí. Spoléhala jsem na to.

Jenže už jen ten stres, jak to dopadne, a to předstírání, že je vše v pořádku, mi neumožnily se před sexem ani při něm uvolnit. Druhý sex s Lukášem jsem v podstatě přetrpěla a jen čekala, kdy už vyvrcholí. Na svůj orgasmus jsem neměla ani pomyšlení. Bolelo to. Méně než poprvé, polohy pomohly, ale pořád to bolelo.

Nakonec jsem mu řekla pravdu. Pochopil to a omlouval se mi. Zkusili jsme to tedy do třetice a tentokrát tak, že do mě pronikl jen napůl. To ale bylo o ničem pro oba. Nechtěla jsem se s ním rozejít ani on se mnou.

Vydrželi jsme spolu skoro rok a já se v podstatě obávala každého sexu s ním. Sex není to nejdůležitější, ale důležitý je. V mém případě s Lukášem nezbylo nic jiného než se po roce rozloučit…