DANIELA (41): Manžela už nepřitahuji, problém se mnou ale nechce řešit

Daniela si vždycky myslela, že ji manžel miluje takovou, jaká je, bez příkras v podobě make-upu a sexy oblečení. Časem se ale jiskra z jejich manželství vytratila a partner o ni ztratil zájem. Daniela teď řeší, jak situaci napravit.

Když jsme se před několika lety brali, myslela jsem si, že jsem pro Davida ta nejkrásnější žena na světě. A také mi to vždy říkal. Dokud jsme byli jen partneři, bylo vše v pořádku a kamarádky mi záviděly náš vztah.

Pravda je, že když se nám narodil Tomášek, začala jsem o sebe méně pečovat. Malé dítě, domácnost… Bylo toho na mě moc a chtěla jsem se alespoň cítit pohodlně. Chodila jsem proto nejčastěji v teplácích a vytahaném tričku. Davidovi to ale nikdy nevadilo.

Až nyní, po několika letech. Začíná mi vytýkat, jak strašně vypadám a že o sebe nepečuji. Jenže já jsem vlastně pořád doma a skoro nikam nechodím. Nemám tak motivaci se přehnaně šlechtit a myslela jsem si, že manžel mě bere takovou, jaká jsem. Přesto jsem se rozhodla s tím něco udělat.

Minulý měsíc jsem dala Tomáška na hlídání k mojí mámě a chtěla jsem manžela překvapit. Nalíčila jsem se a čekala na něho doma v krajkovém spodním prádle.

Jenže on, místo toho, aby byl nadšený, dělal, že to nevidí. Přitom dříve tato moje překvapení miloval. Teď si prostě otevřel pivo a sedl si k televizi. Zeptala jsem se ho, kde se stala chyba, jestli ho už nepřitahuju. Odpověď byla víc než zdrcující.

David mi řekl, že už mu nepřipadám tak krásná jako dřív. Hodně mě to ranilo a jen stěží jsem zadržovala pláč. David se mi sice snažil vysvětlit, že jsem pro něho stále žena číslo jedna, ale že ho už fyzicky prostě nepřitahuji. Nepřála bych žádné ženě, aby si tohle musela vyslechnout z úst partnera, kterého miluje, obzvlášť poté, co se pro něj snažila zušlechtit.

Navrhla jsem mu, abychom spolu navštívili odborníka, s tím ale můj manžel nesouhlasí. Myslí si, že chodit do manželské poradny je ponižující a že to zvládneme vyřešit sami. Jenže na druhou stranu se k žádnému hledání řešení nemá. Nevím, co se za ten poslední půlrok změnilo, ale už to mezi námi není takové jako dřív.