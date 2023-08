DANIELA (45): Manžel má dítě s milenkou, nemůžu mu odpustit. Sama jsem nikdy potomky mít nemohla

Ač se o to snažíme, někdy zkrátka nedokážeme druhému říct, že jsme se přes jeho zradu nepřenesly. Že jsme se s tím jednou provždy nevyrovnaly. To je i případ Daniely, kterou manžel tak hluboce ranil, že to nemůže rozdýchat.

Nikdy jsem nebyla přelétavá, první vážnou známost jsem prožívala v jednadvaceti letech. Do té doby proběhlo maximálně pár polibků a nesmělé držení za ruce. Mužům jsem moc nedůvěřovala. Určitě to bylo špatným vzorem v podobě mého otce. Ten pil a ženami pohrdal. Vlastně jsem nikdy nepochopila mámu, že celý život snášela jeho manýry a šílený životní styl. Úplně mě děsilo, že mě něco podobného jednou taky potká.



Takže jsem se držela dost zpátky. Život jsem si uměla docela dobře zaplnit, aktivit jsem podnikala celou řadu – vlastně každý den něco. Nechtěla jsem žít do konce svého bytí v celibátu, ale vnitřně jsem měla nastavené, že než si někoho pustím do srdce, pořádně si ho proklepnu a budu si ho nějaký čas držet od těla.

Jenže člověk míní a život docela snadno mění. Když jsem na jednom z koncertů potkala Pavla, všechna předsevzetí šla stranou. Úplně mě dostal, stačilo být v jeho blízkosti dvě hodiny, a byla jsem ztracená. Prostě mě uhranul. Ve vážné hudbě se orientoval, řekl mi spoustu nových věcí a uměl být neuvěřitelně vtipný, smála jsem se celou dobu. Nechtěně jsem na něj vychrstla půlku minerálky. Hned mi běžel pro novou… Od prvního okamžiku byl tak pozorný. Vlastně jsme se hned smluvili, že se potkáme na dalším koncertě.



Věci nabraly rychlý spád. Viděli jsme se za týden, pak hned další den a za dva měsíce jsme spolu bydleli. Byla jsem zamilovaná a měla nasazené super speciální růžové brýle. Vznášela jsem se a nikdy si nepřipadala šťastnější. Po půl roce jsme se brali. Rodina z toho byla paf, zrovna tak moje kamarádky. Měly pocit, že o Pavlovi nic moc nevím...

Ale já nějak nepotřebovala znát jeho minulost, bylo přece důležité, jak se choval teď. Snažili jsme se o dítě, ale to pár let nepřicházelo. Probrečela jsem plno nocí. Pavel si stál za tím, že to přece není jediné štěstí v životě, že si můžeme žít i tak hezky, ale já o tom nechtěla ani slyšet.

Měli jsme se dobře, cestovali po světě, koupili si vlastně všechno, co jsme si kdy přáli. Pomalu jsem se smiřovala s tím, že nám prostě nebude osudem přáno. Jenže pak jednou, když jsem byla sama doma, se vpodvečer ozval zvonek u našeho domu. Tam stál patnáctiletý kluk. Bez váhání na mě vybalil, že by chtěl poznat svého otce. Než mi došlo, že myslí Pavla, docela mi to trvalo. Nechtěla jsem tomu uvěřit.

Večer se mi muž přiznal. Prý kdysi ulétl a nechtěl mě ranit tím, že bych věděla, že on děti mít může. K náhodné milence nic necítil ani necítí, prý chce být se mnou. Nikdy jsem se s tím nesrovnala, nikdy jsem Pavlovi neodpustila, že mi to neřekl. Žijeme pořád spolu, ale já cítím ohromnou zradu.