Dara Rolins: „Cítila jsem, jak se mi zklidnil dech…“

Přestože ve svém diáři zrušila několik desítek již domluvených vystoupení, dokázala v době karantény najít to dobré. Naučila se zpomalit. A vzhledem k tomu, že je mimo jiné také sběratelka kuchařek, naučila se ještě vařit spoustu zajímavých dobrot. Co by Dara dělala, kdyby nebyla zpěvačka? A v čem ovlivňuje svou dceru?

„Kdy jsme se viděly naposledy?“ ptá se Dara, když zasedáme společně ke stolu, kávě, minerálce a našemu rozhovoru.

„Dva roky?“ odpovídám jí. Naposledy totiž byla Dara naší coverstar v květnu 2018, to znamená, že jsme spolu dělaly rozhovor a focení asi někdy v únoru.

Je to sice dlouhá doba, ale víme o sobě, občas se potkáme někde v centru nebo během pracovních aktivit a v tom zběsilém tempu se alespoň pozdravíme nebo si napíšeme esemesku. Na setkání s ní se ale vždy těším. Usmívá se, srší energií a dobrou náladou, a tak mám vlastně pocit, že navazujeme tam, kde jsme minule přestaly. (A ano, za tu dobu si už tykáme, proto se i náš rozhovor nese v tomto duchu.)

Jak se máš po dvou letech, po koronavirové karanténě a bez roušky?

Paradoxně. Přestože jsem přišla o práci a v tomto směru to bylo naprd a spousta lidí hodnotí tento čas negativně, tak musím říct, že do mého života vstoupil klid. Klid, pro který si většinou jezdím na Bali. Byl to pro mě nezvyk, ale ocenila jsem to tak v půli toho období, kdy se vše zpomalilo a mnohé zastavilo. Přestala jsem se hroutit, když jsem v diáři vyškrtla už patnáctou akci, přestala jsem to řešit a našla jsem v tom to dobré. Svým způsobem jsem vlastně i ráda, že tento moment nastal. Všechno v mém těle začalo fungovat jinak. Sama si totiž často říkám: „Zpomal, nedělej tak rychlé pohyby, stačí, když je děláš na jevišti.“ Najednou jsem cítila, jak se mi zklidnil dech, a bylo to hrozně příjemné.

Znám tě jako velmi činorodého člověka, který nevydrží v klidu. Na všech našich foceních jsi vždy tancovala, skákala, hýbala se… Prozraď, kolik dnů v měsíci vlastně běžně pracuješ?

Mám trochu jiný pracovní režim. Jako umělec si týden řídím sama. Focení, natáčení, pracovní schůzky. Normálně, když jde o realitu, do které se vracíme, to znamená vystoupení, tak pracuju čtvrtky, pátky, soboty. To jsem v jednom kole, stále na cestách. Najedeme vždy stovky kilometrů, jelikož mám o víkendu vystoupení hned několik, a to napříč oběma republikami. Jsem prostě kočovník, který si musí za prací dojet. Spoustu času musím trávit v autě z bodu A do bodu B, do bodu C, do bodu D…

Jezdíš ještě sama?

Mám vždy řidiče. Sedím vzadu a mám tam takový malý office. Vezmu si knížky, časopisy, počítač, notes, hudbu a snažím se tam dělat něco kreativního pro sebe. Bojuju totiž s tím, že promarňuju tolik hodin v autě. Nikdo si to nedovede představit. Jedu třeba sedm hodin někam, tam mě vyšoupnou na jeviště, kde si odzpívám a odtančím hodinu, hodinu a půl a zase jedu dál. To cestování je únavnější než čtyři pět „vystupek“ za víkend.

Vracíš se vždy domů?

Někdy přespáváme, když je další vystoupení někde poblíž. Ale čím jsem starší, tím víc se chci probouzet ve své vlastní posteli. Mít Lauru na dotek, posnídat s ní…

Neděle si ale užíváš, ne?

Neděle je moje. Teď jsem měla takovou „dlouhou neděli“ během karantény. V neděli chodíme s Laurou na procházky do lesa, děláme si společné snídaně, díváme se na televizi, povídáme si, někdy zůstáváme v pyžamu a nepřevlíkáme se, prostě si to užíváme, ale je to jenom ten jeden den.

To ale asi neznamená, že pondělí až středa nepracuješ, že?

Moje značka Dara Rolins už dlouho není jen o zpívání. Nejsem jen zpěvačka. Mám okolo spoustu jiných aktivit a spoluprací, které živí to, že můžu dělat to, co dělám. Ano, hudba je jeden z hlavních zdrojů, i když ne jediný. Díky tomu, že jsem na scéně přes třicet let – to je hrozné, když to říkám – můžu jít do spoluprací, které vyžadují důvěryhodnost.

Jak si vybíráš takové spolupráce?

Třeba tak, že za tím můžu stát. Že se na sebe sama můžu podívat do zrcadla. Několikrát se mi stalo, že jsem nabídky finančně velmi výhodné odmítla. A užívala jsem si tu určitou aroganci toho, že jsem řekla ne. (smích) A když onen klient odpověděl: „Tak dobře, my vám tedy dáme dvakrát tolik,“ tak jsem se usmála a řekla mu, že si nerozumíme, že to není jen o penězích. Když něčemu nevěřím, tak do toho prostě nejdu. Devalvuje to moji značku, moji důvěryhodnost. Nechci ztratit to cenné, co jsem vybudovala.

Asi není tajemství, že jsi již několikátým rokem tváří jedné kosmetické značky (Avon, pozn. red.). Jak začala tato spolupráce?

My se známe léta. Bylo to jako comeback, jako když potkáš někoho, s kým jsi prožila dětství, a dáte se zase dohromady, když jsi potkala někoho, koho už znáš a máš ráda. Mám pocit, že s nimi pracuju od nepaměti. Měli jsme přestávku, a když mě oslovili zas, tak jsem nešla do neznáma. Je to stálá, spolehlivá značka, dělá projekty, kterým věnuje čas. Pracují se ženou jako s tvorem, ne jako s někým, komu chtějí něco prodat. Navíc, a to je strašně důležité, potřebuju si sednout s lidmi, kteří za tím produktem stojí. Mám to tak i v hudbě.

Musím si sednout s režisérem, který točí moje klipy, s lidmi, se kterými skládám hudbu a sedím s nimi u piana, s tanečnicemi, které se mnou vystupují, i se značkami, které prezentuji.

Co vlastně znamená taková spolupráce? Tiskovky, zkoušet produkty? Fotit kampaně? Při jednom focení na tebe lepili lístky růží, fotila jsi s nimi třeba i na Bali, kde vznikly fotky pro náš rozhovor…

Je to hlavně dialog. Jako dva partneři, i my s Avonem vedeme rozhovor. Není to diktát. Vycházejí ze mě, respektují moji filozofii. Žádná žena nepoužívá přece jen jeden produkt, jednu rtěnku… Ráda a často říkám, a taky o tom zpívám, že jsme duhy, svébytné bytosti, když se rozhodneme, že chceme dnes vypadat takhle, že chceme mít tohle oblečeno, chceme takhle vonět, tak to tak bude a nikdo nám to nemůže diktovat. A tohle Avon z mé strany respektuje.

Když přichází na trh s novou kolekcí, tak mě nechá vybrat produkty, za které se chci postavit a které chci prezentovat, které do mého života přirozeně zapadnou. Opravdu ty krémy používám, mažu se těmi samoopalováky, mám ty produkty v koupelně na poličce. Vždy si vyberu něco, co mi sedí, co jsem vyzkoušela. To pak ráda doporučím. Každé ženě může vyhovovat něco jiného. Naštěstí mají široký výběr a to je úžasné.

Máš jako žena ráda kosmetiku? Co používáš?

Ráda se nechávám překvapovat. Často funguju něco jako zkušební králík v partičce lidí, kteří jsou znalí v oboru a vědí, co mi nabízejí. Někdo používá sto let jeden krém. Já jsem naopak otevřená. Vývoj a technologie jdou kupředu a je spousta produktů, které dokážou zpomalit stárnutí, dodat pleti kolagen, vláhu… Ráda se nechávám ohromovat novinkami.

