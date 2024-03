Dárek k MDŽ: Jaké dárky nedávat? A čím naopak ženu překvapit a potěšit?

MDŽ, který se slaví celosvětově 8. března, je možná trochu neprávem v ČR opomíjený. Ale pokud blízké ženě popřejete a dáte jí dárek, právě o to více můžete zabodovat. Pozor ale na nevhodné dárky.

Jaké dárky nejsou to pravé ořechové?

Květiny

Ano, můžete je přidat k jinému dárku, ale určitě by neměly být dárkem samotným. Jsou totiž běžným a ohraným dárkem, kterým ženu můžete potěšit kdykoliv v roce. Pokud ženě dáte pouze kytici, dáváte jí najevo, že jste se nad dárkem k MDŽ moc nezamýšlel a rozhodně nezapojil svoji fantazii. A co je ještě horší? Když si vyberete červené karafiáty s asparágusem.

Bonboniéra

S tou je to podobné jako s květinami. Je to dárek, který říká, že jste jej vybrali na poslední chvíli. Není v něm ani náznak originality a jde o stereotypní výběr. Žádná bonboniéra nemůže vyjádřit, jak moc vám na vašem protějšku záleží.

Domácí spotřebiče

Tak tohle je dárek, na který byste měli úplně zapomenout, alespoň na MDŽ. Říkáte jím, že žena patří k plotně, což je stereotypní přežitek. Ukazuje na váš nedostatek citlivosti a empatie. A říkáte jím, že ignorujete potřeby a zájmy ženy.

Parfémy

Parfém může být skvělým dárkem, ale pozor. Trefou do černého bude jen v případě, že víte, co ženě voní. Když ale vyberete vůni, která obdarované není příjemná, zbytečně vyhodíte peníze a dostanete se do trapné situace. Není příjemné, když žena dárek s konejšivým úsměvem převezme, ale nikdy nepoužije. Případně se jej bude snažit udat někde jinde.

Podle čeho dárky k MDŽ vybírat?

Při výběru se zaměřte na osobnost ženy. Je vášnivá sportovkyně, citlivá romantička, praktická žena nebo duše, které záleží na životním prostředí? Nebo na zájmy. Čemu se žena ráda věnuje, jak si užívá svůj volný čas, jaké jsou její záliby, o čem nejčastěji hovoří? Stejně tak se zamyslete, jaké má potřeby. Nemusí jít jen o materiální věci, ale také o potřeby, které uspokojí duši. Věnuje se seberozvoji, pracuje na svém sebevědomí, odpočívá u kreativního tvoření? To vše může být vodítkem pro dárek, který opravdu potěší.

Jakým dárkem potěšíte?

Víkendové překvapení

Zorganizujte na víkend program. Nemusíte kupovat drahý víkendový pobyt, i když to také není špatný nápad. Stačí, když naplánujete jednodenní výlet. Můžete jet třeba do přírody. Inspiraci na krásná místa najdete například na Instagramu. Kromě místa výletu připravte také piknik nebo jiný způsob občerstvení a nezapomeňte ani na program. Půjdete na procházku, navštívíte památky nebo zavítáte někam za kulturou? Fantazii se meze nekladou. Radost své partnerce uděláte drobným dárkem s motivem, který se váže k vašemu výletu.

Luxusní prádlo

Nebuďte škrti a pořiďte ženě svého života luxusní spodní prádlo. Jak vybrat nejvhodnější materiály a odpovídající velikosti? "Luxusní spodní prádlo se vyrábí z těch nejjemnějších materiálů. Chybu rozhodně neuděláte se saténem a krajkami. A jaké luxusní prádlo je nejoblíbenější? Nejčastěji se pořizují rafinované sexy sety, které zahrnují podprsenku a kalhotky. Tyto kousky však můžete pořídit i zvlášť. Oblíbené jsou také lehoučké župánky, korzety nebo košilky. Co se velikosti týče, doporučil bych zkontrolovat informaci ohledně velikosti na štítku spodního prádla, které vaše partnerka běžně nosí," radí Ruslan Skopal ze společnosti Trenýrkárna.

Wellness procedury či kosmetika doma

Mnoho žen odkládá péči o sebe až na konec. Jen si vzpomeňte, co všechno ta vaše zvládá v domácnosti a kolik povinností má v práci. Možná, že už si sama na sebe nevyhradila čas opravdu dlouho. Co kdybyste vyrazili do lázní? Zařiďte jí tam zkrášlovací a relaxační procedury. Domluvte třeba masáž zad, parafínový zábal rukou, pedikúru nebo kadeřníka. Na její cestě za krásou jí můžete dělat společnost. Třeba si dejte společnou párovou masáž nebo sám vyzkoušejte příjemný parafínový zábal rukou. Nezapomeňte jí pak pozvat na dobrý oběd a večeři.

Za wellness programem nemusíte jezdit nikam daleko. Připravte lázeňské a zkrášlovací procedury u sebe doma. Domluvte se třeba s partnerčinou kosmetičkou nebo kadeřnicí, že přijde k vám. Pak můžete své drahé připravit horkou koupel obohacenou o koupelovou sůl a sušené květiny. A koupelnu k doladění atmosféry provoňte příjemnou relaxační vůní z aromalampy.

Dárkový poukaz

Pokud sháníte dárek na poslední chvíli, ale chcete se vyhnout těm, které představují klišé, sáhněte po dárkovém poukazu. Vyberte jej třeba do obchodu, ve kterém víte, že vaše polovička ráda nakupuje. Dáváte jí tím najevo, že ji znáte, sledujete, co má ráda a zároveň jí dáváte možnost, aby si vybrala zboží přesně podle svých představ. Pokud si nejste jisti, pořiďte třeba dárkové poukazy od Vuch, které seženete i na poslední chvíli na jejich e-shopu. Zde si vybere z bohaté nabídky peněženek a kabelek různých stylů a barev každá žena.

Shopping

Která žena nemá ráda nakupování? Co kdybyste svému protějšku navrhli, že spolu půjdete do nákupního centra či části města se zajímavými obchody? Útrata bude přitom na vás. Domluvte si limit a řekněte své partnerce, ať si koupí, po čem touží. A k dovršení servisu jí dělejte doprovod a osobního řidiče. Všude s ní chodit nemusíte, ale můžete naplánovat, kdy se sejdete na kávu, oběd nebo večeři při svíčkách.