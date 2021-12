Dárky na poslední chvíli: Co koupit, když nestíháte nebo nemáte nápad?

Nejhorší je, když vám dědeček řekne, že nic nepotřebuje. Knížky už všechny přečetl a kloubní výživu si koupil sám v létě. Teď babo raď! Čím potěšit své blízké, když vás nic nenapadá nebo nemáte moře času? Tady jsou tipy pro babičku, maminku, tatínka, partnera či partnerku i kamarády.

Tesco Finest Langres 180g a Finest Spanish Selection 120g Kdysi byly dárkové koše znamením nudy či důchodu. Rybičky, káva, paštika. Dnes ale existuje tolik různých dobrot. Jedlé dárky jsou pro gurmány nejlepším potěšením. Pokud chcete udělat radost někomu, kdo miluje dobré jídlo, pak zkuste sami vytvořit balíček na míru s dobrotami, o kterých víte, že je dotyčný miluje. Můžete mezi ně zařadit i plnotučný měkký zrající sýr s omývanou kůrou Tesco Finest Langres 180g nebo výběr z nejlepších španělských uzenin. A Tesco máte na každém rohu. Itesco.cz 99,90 Kč

Seasonal Creation – kafe udělá vždy radost Milovníci kávy vždy ocení nějakou specialitu či novinku. Na trhu je tolik různých druhů. Pokud někdo z vašich blízkých miluje kávu a má mašinu Nespresso, určitě mu udělají radost tyto vánoční kapsle ukrývající prémiové kávy. Přeneste se skrze bohaté aroma do těch nejvzdálenějších koutů světa. Tato kolekce jednodruhových káv v kapslích pro Nespresso kávovary vás zavede na prosluněné svahy Kolumbie, do divokých a nespoutaných lesů Guatemaly, na exotické plantáže Papuy Nové Guiney nebo do orientální Indie. V obchodech cca 379,90 Kč (40 kapslí).

Betaglukan Myslíte si, že různé vitaminy a doplňky stravy jsou jen pro důchodce? Chyba látky, pokud chodíte do práce, řešíte děti, potřebujete neustále podávat stoprocentní výkon a málokdy si odpočinete, vaše tělo dostává zabrat. Proto potřebuje péči. Teď v zimě je ideální posilovat imunitu, podle odborníků je důležité doplnit D vitamin, selen, zinek, C vitamin a také betaglukany (mezi ně patří například imunoglukany). To všechno stojí hromadu peněz, takže takový dáreček na podporu imunity potěší každého. Zkuste třeba Betaglukan, který vedle betaglukanů obsahuje i D vitamin a vyrábí se i pro děti ve formě sirupu. Betaglukany mají široké využití: posilují imunitní systém v případě fyzického a emočního stresu i chronické únavy. Například balení 120 tablet cca 559 Kč

NATURE BOX Argan Dry Shampoo Ruku na srdce, kosmetika také umí vždy potěšit. Poslední dobou se těší velké oblibě tuhé šampony, které jsou ekologičtější než tekuté a vhodné i na cestování. Zkuste například NATURE BOX Argan Dry Shampoo s obsahem 100% zastudena lisovaného arganového oleje, který vlasy bohatě napění. Arganový olej navíc pomáhá posílit vlasová vlákna, čímž přispívá ke snížení lámavosti vlasů. Používáním tohoto tuhého šamponu přispějete ke snížení spotřeby vody ve výrobním procesu, vyhnete se plastovému balení a uděláte krok vpřed v udržitelnosti! V té samé řadě si můžete koupit i Nature box vyživující kondicionér s arganovým olejem, který zajistí vašim vlasům snadné rozčesání a také potřebnou výživu. Šampon cca 119 Kč a kondicionér také cca 119 Kč

Znovupoužitelné odličovací tampony purezza Také denně používáte odličovací tampony? A zaregistrovala jste, že se před nějakou dobou objevily na trhu pratelné? Možná že řada žen to ještě neví, proto to může být vtipný dáreček, který překvapí. Tampony jsou vyrobeny ze 100% organické bavlny, díky které jsou velmi jemné a dokážou šetrně odstranit nečistoty z pleti nebo odlíčit celý make-up. Znovupoužitelné kosmetické tampony zároveň šetří životní prostředí. Dm drogerie 179 Kč

Mucha Sekt ICE Káva, jedlé dárky – a do třetice všeho dobrého lahvinka bublinek. Ta vždy potěší, zejména před silvestrem. Mucha Sekt Ice je ideálním dárkem pro ty, kteří mají rádi demi sec, tedy sladší sekt, který nemá tolik alkoholu (11 %), a ocení květinovou vůni, aromatické tóny muškátu a dokonale vyváženou chuť zralého ovoce a zeleného jablka. Ve většině obchodů za cca 159,90 Kč

Bohemia Sekt Prestige Brut Pokud někdo z vašich blízkých miluje naopak suché bublinky, pak je ideálním dárkem Bohemia Sekt Prestige. Není to běžné pití, ale kdy jindy ho někomu dopřát než na Vánoce? Bohemia Sekt Prestige Brut se vyrábí tradiční metodou s dobou ležení na kvasinkách 15–18 měsíců. Cuvée vzniklo kombinací jakostních odrůdových vín z vybraných vinic jižní Moravy. Ryzlink rýnský dodává sektu bohatou vůni a pikantní kyselinku, Rulandské bílé extraktivní tóny v chuti a Ryzlink vlašský pak doplňuje svěžest. Cena cca 230 Kč

Tiami náramek Tohle asi nebude dárek úplně na poslední chvíli, na druhou stranu proč ne, když jsou Vánoce. A alespoň jeden krásný šperk by měla vlastnit snad každá žena. Už jste slyšeli o lab-grown diamantech? Ty vznikají v laboratořích, přitom od přírodních jsou k nerozeznání. Zatímco těžba přírodních často ničí přírodu, financuje občanské války či využívá dětskou práci, u laboratorních diamantů toto odpadá. Lab-grown diamanty jsou krásné, přitom cenově dostupnější než přírodní diamanty. Podívejte se na nabídku šperků TIAMI. Náramek na obrázku s lab-grown diamantem: www.tiami.cz za 4970 Kč

Eko blok – pocta Václavu Havlovi Osmnáctého prosince to bylo deset let od smrti našeho prvního porevolučního prezidenta Václava Havla. Pokud i vy na něj stále vzpomínáte a rádi byste mu vzdali poctu, můžete to udělat prostřednictvím tohoto bloku, který je ho plný – citáty, výňatky z projevů nebo trefné kresby Báry z Nikolajky. Hlavní motto bloku osloví snad každého: „Až to bude nejblbější, tak najednou se to začne obracet k lepšímu." Be-nice.shop.cz 450 Kč

Grand Marnier Francouzský likér Grand Marnier u nás není běžným pitím, tak proč rodinu či přátele nepřekvapit něčím exkluzivním. Receptura se zakládá na pravém koňaku v kombinaci s esencí divokých karibských pomerančů odrůdy Citrus Bigaradia a pomalým zráním v sudech francouzského dubu. Tento likér se používá při přípravě long-drinků či koktejlů, doma si ho vychutnáte i samotný, na ledu nebo v koktejlu Grand Tonic s tonikem. Pokud máte rádi francouzskou kuchyni, pak ho také oceníte, protože je součástí řady pokrmů. Zakoupíte například na www.warehouse1.cz za 590 Kč (0,7 l).

Jamajský rum Appleton Zůstaňme ještě u alkoholu. Na první pohled je láhev pod stromečkem banální, když ale sáhnete po něčem neobvyklém či exkluzivním, pak se rázem lahvinka dobrého moku promění v nápadité překvapení, které rozhodně udělá radost. Máte doma milovníka karibských rumů? Pak ho potěší bohaté a kořenité tóny jedinečného jamajského rumu Appleton. Ten je vhodný i pro různé míchané drinky třeba na silvestra. Z tohoto rumu se připravuje ikonický koktejl Dark and Stormy, známý také pod názvem Perfect Storm. Tady je recept: Dark and Stormy 5 cl jamajského rumu Appleton Signature

15 cl toniku, například Fever-Tree Ginger Beer

1 limetka

led Naplňte sklenici ledem, nalijte do ní tonik, přidejte šťávu z čerstvé limety a nakonec opatrně nalijte rum Appleton. Ozdobte měsíčky limety. Cena cca 740 Kč

Don Papa rum U rumů a koktejlů ještě chvíli zůstaneme. Opustíme však Karibik a přesuneme se na Filipíny, kde vzniká rum Don Papa. Ten patří k nejoblíbenějším melasovým rumům vůbec. Za jeho ovocnou vůní a příjemně nasládlou chutí s tóny vanilky, medu a kandovaného ovoce stojí špičková třtina, tropické klima při zrání a pečlivě vybrané dubové sudy, ve kterých rum odpočíval až 7 let. Vychutnáte si ho při pokojové teplotě i s kostkou ledu. Nebo zkuste koktejl Malate Martini: 40 ml rumu Don Papa

20 ml marakujového sirupu

25 ml ananasového džusu

25 ml citronové šťávy

20 ml vaječného bílku

20 ml vaječného bílku

45 ml prosecca V šejkru protřepejte 5–10 vteřin všechny ingredience kromě prosecca. Přidejte led a opět protřepejte po dobu 10–15 vteřin. Přes sítko sceďte do vychlazené sklenky. Dolijte proseccem. Cena cca 1820 Kč