DÁŠA (45): Manžel mě podváděl, na nevěru mu přišla naše dcera

Partnerská zrada vždy bolí a s nevěrou se vyrovnáváme jen těžko. Ještě horší ale je, když nám oči otevře vlastní dítě. Přesně to se stalo pětačtyřicetileté Dáše. Na to, že má její manžel milenku, ji totiž upozornila až jejich dcera.

Nikdy by mě nenapadlo, že zrovna mně se tohle stane, i když vlastně není důvod, proč by se to stát nemohlo. Podvádí se v každém druhém vztahu i mezi mými přáteli a známými je plno takových, někdo se s tím ani netají. Tak proč ne já? Ale stejně je to hrozný šok.

Moje manželství přitom podle mě bylo dlouhá léta šťastné. S Honzou se znám už od nějakých dvaceti, byl to můj spolužák na vysoké, dali jsme se dohromady až v posledním ročníku, vzali se po pěti letech chození… Byla jsem si jistá, že nám to vydrží. Máme toho hodně společného – povolání, koníčky, společný okruh přátel.

Když se nám rok po svatbě narodila Karolína, nemohla jsem být šťastnější. Miminko jsem si strašně užívala a ty první roky, než šla do školy, považuju za vůbec nejkrásnější v životě. Naprostá bezstarostnost, pohoda po všech stránkách. Až pak se to nějak zlomilo.

Strašně moc jsem totiž toužila po druhém dítěti. Jenže Honza o něm nechtěl ani slyšet. Sám je jedináček a stejný model chtěl i u své rodiny. Dost jsme se kvůli tomu hádali.

On argumentoval, že v dnešní době je víc než jedno dítě luxus, pokud mu chceme dopřát kvalitní vzdělání, bydlení a umožnit mu, aby se taky podívalo do světa. Já na to, že sourozenec je mnohem větší dar než drahá dovolená a že nás to jednou bude mrzet, když se dcera odstěhuje třeba na druhý konec světa a my tu zůstaneme sami.

Nakonec jsem se rozhodla vysadit antikoncepci a doufala jsem, že když otěhotním, Honza už to řešit nebude. Vím, že je to podraz, ale nemohla jsem si pomoct. I Karolínka se pořád ptala, kdy bude mít brášku nebo sestřičku, začala chodit do školy a skoro všechny děti sourozence měly.

Jenže snad vlivem stresu a vědomí, že dělám něco manželovi za zády, se mi stejně otěhotnět nedařilo. Po dvou letech jsem snažení vzdala, už jsem o tom ani nemluvila, k antikoncepci jsem se nevrátila, řekla jsem si, že není důvod. A najednou bum, bylo to tady.

Když jsem sdělila novinku manželovi, týden se mnou nemluvil a pak mi k tomu řekl jediné: „Fajn, prosadila sis to, tak je to tvoje zodpovědnost. Výchova i finance. Pamatuj si, že já jsem byl proti tomu.“

Když se pak ale narodil malý Kryštof, manžel zjihl. Přesně v to jsem doufala. Manžel, jak uviděl chlapečka, úplně otočil. Bohužel to vzal zas do druhého extrému – vzhlédl se v klukovi a Karolínka šla stranou.

Navíc všechny předchozí hádky a jeho postoj manželství zrovna nepomohly. Zkrátka místo aby nás narození miminka stmelilo, vlastně nás rozdělilo. Přesto nelituju, Kryštůfek je úžasný a nic lepšího než Karolínka a on nás potkat nemohlo.

Ta sice cítila, že mezi mnou a mužem to není ono, ale nikdy by ji nenapadlo, jak moc velkou krizi máme. Počítala jsem, že se to zase ustálí, a asi jsem to měla víc řešit. Jenže já se starala hlavně o děti a až pak o svůj vztah s Honzou. To byla chyba.

Jak velká, to jsem zjistila na jaře. Karolíně je třináct, už s ní docela cloumá puberta a taky je hodně všímavá. Jenže když mi říkala, že se táta najednou chová divně a že se nějak zvláštně oblíká, já byla úplně mimo. Měla jsem svých starostí dost.

Před pár měsíci Karolína najednou začala být strašně divná. Nemluvila, nepodívala se nám do očí, zavírala se v pokoji, nehrála si s malým bráškou, a když už promluvila, utrhovala se a byla drzá. Samozřejmě jsem to přičítala pubertě, byly to takové klasické projevy. Mrzelo mě to, protože do té doby to celkem šlo, ale víc jsem to neřešila.

Ale po dvou týdnech dusna za mnou Karolína jednou večer, když Honza nebyl doma, přišla do ložnice, přitulila se – což už léta nedělá – a že prý mi musí něco říct. Že viděla tátu s jinou paní. Nejdřív jsem nechápala, jak to myslí, měla jsem dlouhé vedení. Až pak mi pomalu docházelo, co se mi to snaží říct.

Byla to samozřejmě náhoda, Karolína šla ze školy jinou cestou a zahlédla je za oknem restaurace, kde se drželi za ruku a táta tu ženu hladil po tváři. Nejdřív nevěděla, co má dělat, pak čekala na rohu tak dlouho, až vyšli. Nasedli do auta, které patřilo té ženě, a tam se strašně dlouho líbali. A kdyby jen to… víc jsem z ní nedostala, brečely jsme obě celý večer a druhý den jsem na Honzu uhodila.

Ani nezapíral, přiznal, že má milenku, kolegyni z práce. Už řadu měsíců! Nejvíc špatný nebyl z toho, že se na to přišlo, ale z toho, že ho odhalila Karolína. Aspoň vůči ní má špatné svědomí, kvůli mně myslím ani ne.

Uplynul čtvrtrok a zatím není jasné, co bude dál. Honza se mi omluvil, ale že by se nějak hrnul ten poměr ukončit, to ne. Pravda je, že já mu to ani neřekla. Bolí to moc, jenže zjišťuju, že mě to mrzí spíš kvůli dětem. Já sama bych se s tím asi srovnala. Přistihla jsem se, že mně osobně je skoro jedno, jak to dopadne. Jestli s námi zůstane, nebo odejde.

Nedokážu říct, jestli ho miluju. Chyběl by mi, ale umím si představit i život bez něj. Je mi to líto za děti, pro ně bych chtěla, aby měly úplnou rodinu. I proto jsem manželovi nedala žádné ultimátum a před dětmi dělám, že je vše tak nějak v pořádku. Chci, aby Karolína viděla, že i takové věci se mohou řešit nějak důstojně, a neměla do života jako vzor rodiče, kteří se nenávidí. Je to teď na manželovi.