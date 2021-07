DAVID (52): Už 6 let jsem bez sexu, použila mne jen jako spermabanku

David se po rozvodu nechtěl vázat a po vážném vztahu netoužil, když však poznal Karolínu, vše se nakonec změnilo. Nečekal ale, jaký vývoj bude mít jejich vztah po narození dítěte...

Když jsem poznal Karolínu, moje dvě děti byly už dospělé. S jejich matkou jsem se dávno rozvedl a užíval si nabyté svobody. Protože mám ženy rád, měl jsem několik nezávazných vztahů, pár kamarádek, se kterými jsem trávil volný čas.

Karolína pracovala u nás ve stavební firmě jako sekretářka ředitele. Protože byla mladá a milá, byla mezi kolegy oblíbená. Jelikož jsem pracoval jako vedoucí, chodil jsem k řediteli na pravidelné týdenní porady, a tak jsem ji každý týden potkával. Po čase jsem se přistihl, že na porady chodím čím dál dřív, abych se mohl s Karolínou zapovídat.

Pozval jsem ji tedy na oběd a měl jsem hroznou radost, že souhlasila. Začali jsme spolu obědvat pravidelně a já si v její přítomnosti připadal jako stydlivý mladý kluk, který je poprvé zamilovaný. Když jsem ji pozval na večeři, chvěl jsem se trémou, a když souhlasila, nemohl jsem se toho večera dočkat.

Zamluvil jsem stůl v nejlepší restauraci ve městě, abych udělal dojem, a celý večer jsem se choval jako dokonalý gentleman. Po večeři jsme šli ještě do baru na skleničku. Když jsem Karolínu doprovodil domů, čekal jsem, že mě za mou snahu aspoň trochu odmění. Karolína ale poděkovala, dala mi pusu na tvář a odešla domů.

Takhle jsme randili několik měsíců. Na konec večera mi Karolína vždycky dala pusu a další pokusy ke sblížení odmítla. Po třech měsících jsem z toho už začal být rozpačitý a prostě jsem se jí zeptal, co se děje.

Řekla mi, že je panna a že ještě nikdy neměla ani žádného přítele. Spadla mi brada, nechtělo se mi tomu věřit. Přece jenom, už jí bylo pětadvacet. Nebyla to sice žádná modelka a krasavice, ale byla milá a fakt sympatická. V dnešní době? Na co čekala? Ale přísahala, že je to pravda. Taky mi ale řekla, že mě má ráda a že by se mnou chtěla být.

To sdělení mě zasáhlo. Ten večer jsem se poprvé o nic nepokusil, prostě jsem ji doprovodil domů a odešel jsem. Musel jsem si to všechno pořádně promyslet. Bylo mi jasné, že Karolína nestojí o žádný flirt, že touží po vážném vztahu. A já nevěděl, jestli to taky chci. Shodou okolností jsme další den jeli s kamarádem na dovolenou na kola. Bylo to domluvené už dlouho a já to ani kvůli Karolíně neměl v plánu rušit.

Byl jsem rád, že ji nějakou dobu neuvidím a budu si to moct v klidu promyslet. Neměl jsem v plánu se znovu vázat, určitě ne teď. Jenomže jsem na Karolínu celý týden myslel.

Nemohl jsem ji dostat z hlavy, vzpomínal jsem, jak se na mě směje během našich společných večeří, jak vypráví ty svoje nudné historky z dětství. Rozhodl jsem se, že s ní fakt budu, teda pokud bude ona chtít.

Když jsem se vrátil z dovolené, domluvili jsme se s Karolínou, že na to půjdeme pomalu, a já to nechal na ní. Do podrobností zacházet nebudu, ale trvalo to ještě pár týdnů, než jsme se milovali poprvé. Fakt jsem se snažil, ale nevypadalo to, že by se to Karolíně moc líbilo. Moje další snahy o milování většinou odmítala a svolila jednou, dvakrát za měsíc.

Netrvalo dlouho a Karolína otěhotněla. Překvapilo mne to, o dítěti jsme spolu nemluvili, ale vlastně ani o antikoncepci. Byl jsem zvyklý, že se o to ženy starají samy, a vůbec mne nenapadlo, že to Karolína neřeší. Postavila mne ale před hotovou věc, dítě si nechá a je jen na mne, zda u toho budu, nebo ne.

Jak jsem říkal, moje děti už jsou dospělé, a tak jsem si neuměl představit, že budu zase v noci vstávat a přebalovat pokaděné plíny. Ale taky jsem si neuměl představit, že někde na světě bude žít moje dítě a já u toho nebudu, takže volba byla jasná.

Začali jsme s Karolínou žít spolu, nastěhoval jsem se k ní. Ale žili jsme spolu jako dva kamarádi, Karolína naprosto odmítala milování i všechny pokusy o mazlení. Myslel jsem si, že je to kvůli těhotenství, že třeba nechce, aby se miminku něco stalo.

Ale pokračovalo to i potom, co se narodil malý Davídek. V šestinedělí na sebe nenechala ani sáhnout a vlastně pak už nikdy. Davídkovi je už pět a s jeho maminkou jsem spal naposledy při jeho početí. Mám teď pocit, že si mne Karolína otypovávala, zkoušela a nakonec mne využila jako spermabanku.

Možná teď někoho napadne, proč od ní neodejdu, ale jsem v pasti. Život bez Davídka si neumím představit. Karolína mne ani přes moje protesty nenechala zapsat do rodného listu. Oficiálně tak nejsem jeho táta a všechno bych musel dokazovat před soudem. A to se mi nechce.