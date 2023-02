Dawsonův svět: Nečekaná milostná zápletka i první gay polibek v televizi

Kdo by to byl řekl, že od natáčení populárního teenagerovského seriálu uplynulo již čtvrt století? Ano, je to tak, osudy party mladých lidí, v jejímž čele stál blonďák Dawson, odstartovaly svoji existenci na televizních obrazovkách před pětadvaceti lety a v mnoha ohledech změnily žánr romantických seriálů a filmů pro náctileté. Co se dělo při natáčení a jak se dnes mají hlavní hrdinové?