MÍŠA (46): Dcera si našla psychopata. Omezuje ji stejně, jako kdysi mě její otec

Jsem rozvedená, od Adélčiných pěti let žijeme samy. Muž byl chorobně žárlivý, jeho chování mě dohnalo až k rozvodovému soudu. Dušan mě neustále kontroloval, vyslýchal, časem i špehoval a různými způsoby omezoval. Jeho chování se stupňovalo. Schovával mi oblečení, kosmetiku, klíče od auta, bral mi peníze. Jednoduše dělal vše pro to, abych byla co nejvíce doma.

Nejspokojenější býval, když jsem byla nemocná, a nikam nemohla. A pak také, když jsem byla na rizikovém těhotenství a on mě měl plně pod kontrolou. Bylo to šílené období, ale potřebovala jsem ho prožít. V plné síle mi totiž došlo, že jsem udělala hroznou chybu, že jsem si manžela vzala a otěhotněla s ním.

Jsem z neúplné rozhádané rodiny a vlastní fungující rodinu jsem si moc přála. Dušanovu „péči“ jsem si zpočátku vysvětlovala jako nekonečnou zamilovanost. Nalhávala jsem si, že vše dělá jen proto, že mě má šíleně rád. Těhotenství mi otevřelo oči.

Během té doby, kdy jsem nemohla dělat prakticky nic, jsem měla hodně času na přemýšlení o našem vztahu i o tom, jak budeme malou vychovávat. Také jsem si umínila, že pokud to jen trochu půjde, tak si dodělám vysokou školu, kterou jsem kvůli manželovi nedokončila. Manžel, tehdy ještě přítel, na mě naléhal, abychom se vzali, poté dělal vše pro to, abych na školu neměla čas. Což se mu podařilo.

Jenže nesnadné těhotenství ve mně probudilo netušenou „ženskou sílu“ a já se začala v našem vztahu stavět na zadní nohy, na své vlastní nohy! A tak po letech sekání latiny začal boj o mou svobodu, který vyvrcholil rozvodem.

Výčitky nemám, snažila jsem se vysvětlovat, mluvit, několikrát jsme navštívili párového terapeuta, o němž nakonec muž řekl, že mi nadržuje, a kdo ví, co mezi námi je. Mé manželství skončilo a mně se nesmírně ulevilo.

Jenže můj příběh nyní zažívá podivný remake, a to bohužel v podobě vztahu mé osmnáctileté dcery a jejího stejně starého přítele. Začala jsem si toho všímat nedávno. Adélka se vždy do školy i ven líčila. Jediné místo, kam se nemalovala, byly tréninky florbalu.

Navíc má ráda hezké ženské oblečení, nikdy nenosila vytahané a široké věci, i když jsou nyní v módě. Vždy si na rozdíl ode mě potrpěla na šaty a sukně a do školy odmítala chodit s batohem. Nosila větší koženou kabelku přes rameno a boty výhradně na podpatku, a to i když šla se psem nebo s košem. Před několika měsíci mi však došlo, že se Adélka překotně mění.

Nemaluje se, začíná se oblékat spíše sportovně, boty na podpatcích se krčí v botníku, z něhož dcera vydolovala jakési starší sportovní tenisky. Z kočky, kterou Adla bývala, se stala šedá myš.

Na přímý dotaz, proč tak razantně změnila šatník, mi odpověděla, že se tak víc líbí příteli. Pokud bych neměla zkušenost s Adéliným otcem, asi bych nad vším mávla rukou. Jenže já ji měla a bylo mi jasné, že vztah mé dcery a jejího přítele lze směle označit za patologický.

Dcera se úplně přestala vídat s kamarádkami a pověsila na hřebík i milovaný florbal. Když někam vyrážela, tak výhradně s Jirkou. Vůbec se to Adéle nepodobalo, bývala hodně společenská.

Když jsem se na to opatrně zeptala, Adélka mi rázně sdělila, že ji má Jirka šíleně rád a že ji chce mít jen pro sebe. I to by se možná dalo na začátku vztahu pochopit, ale z toho, co dcera říkala, vyplynulo, že si její přítel nepřeje, aby chodila někam bez něj. Polilo mě horko, podobná slova jsem slýchala roky.

Uplynulo jen pár dní a já si omylem vyslechla hovor, který nebyl určen mým uším. Přišla jsem domů dřív, než jsem měla. Odemkla jsem dveře a zaslechla jsem, jak se ti dva baví v předsíni.

„Vezmi si ty černé džíny! Proč bys prosím tě měla chodit do kina v šatech? Marek ti zas bude koukat na nohy. Ale možná, že právě tohle chceš. Řekni, chceš, aby na tebe Marek koukal?!“ říkal lehce zvýšeným hlasem Jirka. Dcera mlčela. Měli jít s kamarády do kina, Adélka se těšila.

Kino je pro nás docela drahé, chodíme do něj spíše výjimečně. To, co jsem slyšela, mi pochopitelně vyrazilo dech. Zvlášť od mladého kluka. Co bude dceři říkat za rok, za dva? Dá jí facku, když neposlechne?

Jenže s žádnou zamilovanou osmnáctkou není jednoduché mluvit o tom, že by měla ukončit vztah s klukem, který se takto chová. Musím si moc dobře rozmyslet, jak budu s dcerou o téhle věci mluvit. Nechci, abychom si zkazily hezký vztah. Jistě by ji to vrhlo do náruče jejího přítele ještě větší silou. Moc se o Adélu bojím.