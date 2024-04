Děje se něco? NIC! Jste pasivně agresivní? Ozpovězte si na tyto otázky

Jak zní typická věta pasivní agresivity? „Divím se, že jsi uvařila večeři, aniž bych tě o to musel prosit.“ A i když se tváří jako svatoušek, vy jste úplně rozhozená. Odbornice na vzdělávání ve své knize Rozzlobený úsměv o pasivně agresivní formě chování říká: „Jde o snahu vyřídit si s někým účty, aniž by druhá osoba tento záměr a skrytý vztek vůbec rozpoznala.“ A v tom se skrývá nebezpečí. Než se nadějete, jste zahnaná do kouta a ani nevíte, jak se to stalo. Co s tím?

1. DRŽTE SI ODSTUP

Pro většinu z nás je opravdu těžké takové chování řešit. Snažte se ho rozpoznat už v počátcích, vyhnout se konfliktu a nepřistoupit na hru, kterou pasivně agresivní člověk rozjíždí. V žádném případě mu neoplácejte stejnou mincí. Na konci byste byla stejně jen zmatená a frustrovaná.

2 . VYTÁHNĚTE EMOCE NA SVĚTLO

Pokud někdo toto chování zkouší, snažte se mu klidně vysvětlit, jak na vás jeho jednání působí. Nepočítejte s tím, že přizná, že něco takového dělá, nebo dokonce začne zpytovat svědomí, ale odradí ho to od dalšího jednání. Stejně je důležité dát pasivně agresivním lidem najevo, že byste o jejich problémech raději slyšela, než abyste si sama domýšlela, co se děje v jejich nitru.

3. NEUSTUPUJTE

Agresivní člověk se většinou snaží kontrolovat a manipulovat, prostě dosáhnout svého. Nejde mu o to, aby vám ublížil, ale aby bylo po jeho. Jeden můj známý například rozbil schválně během mytí nádobí vzácný porcelán po babičce, takže jeho žena už ho k tomu nikdy nepustila. Tady je důležité, aby manipulátor nedosáhl svého.

4 . DOPORUČTE ODBORNÍKA

Pokud je pasivně agresivní někdo z vašich blízkých, snažte se mu doporučit terapii. Je to totiž často naučené chování z dětství, které si člověk ani neuvědomuje. Takový člověk je v hloubi duše přesvědčený o tom, že všechno bude jenom horší, pokud si někdo všimne, že je naštvaný.

5. UTÍKEJTE

Existuje takzvaný zákeřný typ pasivní agrese, a tady nejde o získání převahy ani manipulaci, ale cílem je dosáhnout toho, aby se dotyčný cítil zle. Takový člověk cítí uspokojení, když vás rozhodí, zažene do kouta, ztrapní nebo vám ublíží. Pokud máte někoho takového ve svém okolí, snažte se ho co nejrychleji zbavit.

FAKT NAŠTVANÍ

Pasivní agresivita je stav, kdy je člověk vnitřně naštvaný, aniž by se tak navenek choval. Neví, jak se svým vztekem pracovat, a tak ho raději potlačí a lže nejenom svému okolí, ale také sám sobě o tom, že tyto emoce má.

TÝKÁ SE TO I VÁS?

Možná, když si odpovíte na tyto otázky, vám dojde, že i vy ji někdy používáte.

Vyhýbáte se lidem, na které se zlobíte?

Štve vás často vaše okolí?

Tváříte se, že jste v pohodě, i když to ve vás vře?

Odkládáte úkoly proto, abyste potrestala ostatní?

Nemluvíte s někým jen proto, že jste vzteklá?

Používáte záměrně sarkastické vtipy?