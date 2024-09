Dejte plísni sbohem

Věděli jste, že na vlhkost v bytě má vliv i prachobyčejné dýchání či pocení všech členů rodiny? Problém to může být zvlášť v okamžiku, kdy bydlení není zrovna prostorově velkorysé, nebo jde o domy ve starších zástavbách, které s nástupem podzimu plísně doslova přitahují.

Nikdy nasucho

Dvakrát nevoní, vypadají nevzhledně a zdraví už vůbec nesvědčí. Plísně zkrátka nejsou nic, co by si člověk doma rád pěstoval. Experti samozřejmě doporučují mít domy a byty v první řadě zateplené, to je prý na boj s plísněmi ta vůbec nejúčinnější zbraň. Ne vždy na to jsou podmínky nebo prostředky. Rozhodně levnější variantou jsou speciální prostředky fungující na houby, bakterie, lišejníky, plísně… Nanášejí se na vnitřní omítky. Nátěry je ale nutné seškrabávat a opakovaně nanášet znovu – určitě se do puntíku řiďte návodem. Až po tomto ošetření sáhněte po barvě – existují takové, které zamezují, aby se nic z výše zmíněného už nemnožilo. Určitě mějte doma po ruce vlhkoměry, ať víte, jak na tom momentálně jste a kdy je čas si na rodící se plísně posvítit. Když už na nějaký ten flek natrefíte, pak se ho nezbavujte nasucho – postříkejte jej vhodným přípravkem, chvíli nechte působit a pak sáhněte po navlhčeném hadříku a setřete.

Pravidelně a důkladně

Drobné částečky plísní poletují vzduchem všude kolem nás, lebedí si v prachu, v odpadkových koších v kuchyni i koupelně, ve spárách dlaždiček… Přitahuje je hlavně vlhko, takže se drží zejména poblíž sporáku, ve sprchových koutech, u van, v květináčích. Aby se jim dobře dařilo, vůbec nepotřebují světlo, ba právě naopak, prospívají v temnu. Jak už bylo zmíněno, neodbývejte větrání – ideální je mít okno dokořán několikrát za den – třeba jen na pár minut. Když už problém naroste do obřích rozměrů, poohlédněte se po nejlepších a nejvýkonnějších odvlhčovačích nebo pohlcovačích vlhkosti. Napadená místa pravidelně čistěte a dezinfikujte.

Praktické tipy Jakmile se kdekoli vytvoří kapky vody, okamžitě je utřete dosucha a zapátrejte po důvodech, proč je v místnosti vlhko. Mrkněte na vlhkoměr, všechny údaje nad 60 procent značí, že máte problém .

. Jakmile opustíte sprchu, setřete veškeré mokré plochy, případně otevřete okno či nechte dveře do chodby pootevřené.

V kuchyni nechávejte během vaření běžet digestoř, po skončení programu myčky rozhodně neotvírejte dvířka dokořán . Až uvnitř teplota klesne, pára zkapalní a zmizí v odpadní rouře.

. Až uvnitř teplota klesne, pára zkapalní a zmizí v odpadní rouře. Mokré prádlo, které hodláte rozvěsit po bytě, nechte důkladně vyždímat. Nejlepší je vlastnit sušičku nebo mít na sušení vyhrazenou jednu místnost.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 10/23"

