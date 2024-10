Dejte si bylinky do polštáře

Zkoušeli jste už někdy usínat na voňavém býlí? Je to úžasně příjemné, navíc to pomáhá při bolestech hlavy, stresu, bolestech zad nebo nespavosti.

Úžasné léčivé polštáře šité z příjemných látek se dnes dají koupit v různých obchodech s bioprodukty, v květinářstvích, lékárnách nebo na internetu. Ideální je ale kupovat je osobně – intuitivně vybíráte podle vůní, které vám nejlépe sedí a jsou vám příjemné i na omak. Dejte na své pocity.

Není slupka jako slupka

Mimořádně příjemné jsou například polštářky z pohankových slupek. Jsou to vlastně jemné a tlaku přizpůsobivé plevky – jde o odpad při čištění vyzrálé obilniny. Když si na pohankový polštář lehnete, jemně to křupe. Uleví při bolestech páteře, včetně krční. Pomáhá, když vás bolí ramena, hlava, míváte časté záněty uší, kloubů… Do pohankových polštářů se většinou přidávají i jiné bylinky – například tymián, levandule nebo rozmarýn. Tím se stávají vhodné i pro lidi, kteří mají potíže s dýchacími cestami a trápí je záněty dutin. Spát by na takovém voňavém pohodlí měli například i ti, kteří trpí bolestmi v oblasti očí a zubů.

Nahřátý pohankový polštářek pomáhá na problémy s močovým měchýřem.

Špalda na klouby

Špalda je nejkvalitnější druh pšenice. Obsahuje spoustu vitaminů a minerálů. Její slupky posilují imunitní systém, což je teď na podzim skvělá věc pro prevenci chřipky a nachlazení. Podobně jako plevky z pohanky mají i špaldové slupky výrazně uklidňující a antidepresivní účinek. Léčí dnu, ulevují při revmatu, zlepšují prokrvení nohou a jsou dobrou prevencí proti křečovým žilám – to když si je dáte nejen pod hlavu, ale i pod nohy, například při sezení u televize.

Bukvice na spaní a nervy

Máme na mysli bylinku bukvici lékařskou, kterou naše praprababičky běžně používaly, ale v současné době nějak upadla do zapomnění. Nejlepší polštář z bukvice se dělá tak, že se látka napěchuje asi půl kilem řezané a nasušené rostliny. Vydrží zhruba čtyři měsíce. Potom je třeba jej vyměnit. Hodně pomáhá klidnému spánku bez divokých snů, ráno se člověk cítí psychicky osvěžený a odpočatý.

Pecky proti nemoci

Polštář plněný višňovými peckami patří mezi méně obvyklé, ale je užitečný na všechno možné a má příjemné aroma. Vysušené višňové pecky pohlcují teplo, takže když si na polštář lehnete, uleví se vám, třeba v případě, že máte horečku. Na druhou stranu pecky dobře přijímají a udržují chlad, a to dokonce asi dvanáct hodin. Jestli se potřebujeme ochladit, vložte ho tak na deset minut do ledničky. Tím pádem polštář můžeme použít nejen pod horkou hlavu při teplotě. Když máte potíže s hemoroidy, je dobré si na peckový polštářek sedat.

Bambus na záda

Polštáře z bambusových vláken jsou výborné i pro alergiky a ideální například pro potíže s krční páteří, protože si pamatují polohu a přizpůsobí se obrysu vašeho těla přesně tak, aby se vám ulevilo a obratle byly namáhané co nejméně. Skvěle odvádějí horkost hlavy při horečce, podobně jako višňové pecky.

Polštář proti chrápání

Do polštáře nacpěte směs sušené mateřídoušky, lípy a černého bezu. V obchodě se koupit nedají, ale vyrobit si je není problém – stačí si pořídit 20 dkg od každé bylinky, koupit si kus bavlněné látky v prodejně s textilem, nastříhat a sešít.

Které rostliny zvolit Mateřídouška uvolňuje bolesti hlavy i při migrénách, je uklidňující a uvolňuje napětí svalů. Levandule je účinná při nespavosti, a když na polštáři s ní spíte, nemusíte mít špatný pocit při alergii z roztočů a jiných potvůrek – levandule je odpuzuje. Máta uvolňuje dýchací cesty při zahlenění, rýmě, chřipce a omezuje záněty v oblasti hlavy a krku. Meduňka patří mezi bylinkové náplně pro lidi, kteří špatně spí, bolívá je hlava a trápí je nervozita.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 11/2019"

Text: Redakce Blesk zdraví