Dělej mrtvou! Absurdní sexuální rady pro vdané ženy v 19. století!

Byl sex dříve tabu? Určitě ne, jen společnost možná byla navenek puritánštější a tvářila se, že sex neexistuje. Přesto sexuální příručka z roku 1894 a její rady vypadají i na tehdejší dobu opravdu absurdně. Napsala ji Ruth Smythers, manželka amerického pastora.

Byla mazaná, nebo to myslela vážně? Místo toho, jak ze svého milování udělat to nejlepší v životě, je tahle příručka plná rad, jak se milování s manželem vyhnout. Její fígle a lsti staré 122 let opravdu stojí za to. Možná měla jen paní Ruth smysl pro humor a chtěla ženám říct, co přesně dělat nemají, pokud si chtějí sex užít dosytosti. Obáváme se ale, že to myslela opravdu vážně, a pana reverenda v tom případě upřímně litujeme…

Sexu je třeba se vyhnout „Lidé jsou od přírody zvrácení a většina z nich neváhá využít každou příležitost k nechutným praktikám v nenormálních polohách. Ženu poplácávají, dokonce jsou schopni tu vlastní ohavnost strkat do úst ženám,“ píše autorka. Co radila dál? Předstírejte únavu, nemoc, ospalost a bolesti hlavy, nejlépe hodinu před spaním, abyste se sexu vyhnula. Hádky, hubování a hašteření také zabírají.

Pokud vás manžel bude chtít políbit, měla by se žena otočit k němu hlavou tak, aby se jeho rty mohly dotknout pouze její tváře.

Když už musí sex proběhnout Nelze se pohlavnímu styku vyhnout? Pak by měla manželka zhasnout všechna světla a nechat muže tápat ve tmě. Pokud to nepomůže, měla by ležet bez pohnutí jako mrtvá. Sebemenší pohyb by mohl být interpretován jako přání zúčastnit se pohlavního styku.

Nahota je tabu. Žena by nikdy neměla být nahá, ani při sexu.

Orální sex je ohavnost Pokud má muž tu drzost chtít ženu líbat kdekoli pod šaty, které jí vyhrne, měla by okamžitě vyskočit a předstírat, že se jí chce močit. Tak muže přejde jeho chtíč. Po sexu by měla žena okamžitě manželovi vysvětlit, co všechno má druhý den za úkol udělat. Podle reverendovy ženy ideální žena svolí k sexu pouze za účelem početí dítěte.

Cíl – souložit jen jednou měsíčně Většina mužů vyžaduje sex denně. Cílem moudré manželky je umožnit partnerovi dva krátké sexuální styky týdně hned pod svatbě, v průběhu času by měla vynaložit veškeré úsilí na snížení těchto frekvencí. V pátém roce manželství by měl být sexuální styk mezi manželi jen jednou měsíčně. Po desátém výročí svatby by mělo být ukončeno plození dětí, a tím i skončení jakýchkoli sexuálních kontaktů s muži. Tak to je plán hned na dvě pětiletky!