Délka dožití nás Čechů poprvé klesla. Jak si můžeme sami prodloužit život?

Ani moc nejedla

Samozřejmě sama operace nestačila, paní Dagmar musela změnit jídelníček. „Já jsem vlastně předtím ani moc nejedla. Neměla jsem ani chuť ani hlad,“ vyvrací Daniela představu, že když je někdo tlustý, cpe se od rána do večera. „Dala jsem si snídani, až pak večeři. Ale neřešila jsem, co jsem jedla. Teď jsem se s výživovou poradkyní naučila jíst pravidelně, vysvětlila mi, co jíst, a také jsem si začala chystat do práce krabičky. A ani to není tak náročné,“ prozrazuje svůj recept na úspěch. Díky svému úsilí se přestala zadýchávat, už bez problému dojde do práce, ustoupily bolesti pohybového aparátu a zlepšilo se jí celkové zdraví. „Předtím jsem musela odpočívat i cestou na tramvaj, už ráno jsem byla unavená.“ Proto jí podle jejích slov ani nic jiného nezbývalo. Teď se snaží co nejvíce chodit a doma jezdí na rotopedu. Při hubnutí jí pomohla i podpůrná skupina, kde mohla s ostatními hubnoucími pacienty sdílet své pocity, úspěchy i neúspěchy.